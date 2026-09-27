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Simona Halep împlinește 35 de ani. Prima aniversare după retragerea oficială din tenis

Simona Halep împlinește duminică 35 de ani, la puțin peste trei luni de la retragerea oficială din tenis. Fosta lideră mondială și-a încheiat cariera în iunie, la Cluj-Napoca, printr-un eveniment de gală organizat în cadrul Sports Festival.
Simona Halep împlinește 35 de ani. Prima aniversare după retragerea oficială din tenis
Simona Halep, la meciul de retragere din tenis. Sursa foto: Flaviu Buboi/Mediafax Foto
Petre Apostol
27 sept. 2026, 16:57, Sport
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Momentul oficial al retragerii a avut loc pe 13 iunie 2026, la BT Arena, unde Halep a revenit pe teren pentru un meci de gală cu ucraineanca Elina Svitolina. Evenimentul a reunit nume importante din tenisul mondial și din sportul românesc, între care Gaël Monfils, Darren Cahill, Daniel Dobre, Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase și Virginia Ruzici.

În fața unei săli arhipline, Halep le-a mulțumit fanilor și României pentru sprijinul primit de-a lungul carierei. „Mulțumesc României, aici m-am născut, aici am crescut (…) Vă mulțumesc din suflet pentru că nu v-ați îndoit de mine atunci când mi-a fost greu”, a spus ea atunci.

Simona Halep a ocupat locul 1 mondial în clasamentul WTA timp de 64 de săptămâni. A câștigat 24 de titluri WTA, dintre care două de Grand Slam: Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019.

Halep a disputat 42 de finale la nivel WTA și a câștigat nouă turnee de categoria WTA 1000. Ea a încheiat opt sezoane în Top 10 și șapte ani consecutivi, între 2014 și 2020, în Top 5.

Drumul în tenis l-a început la patru ani și jumătate

Născută la 27 septembrie 1991, la Constanța, Halep a început tenisul la patru ani și jumătate și s-a mutat la București la vârsta de 16 ani pentru a-și urma cariera sportivă. A debutat în circuitul ITF în 2006, după care a urmat ascensiunea spre elita tenisului mondial.

Prima sa mare victorie într-un turneu de Grand Slam a venit la Roland Garros, în 2018, după trei finale pierdute anterior la turnee majore. Un an mai târziu, Halep a câștigat Wimbledon, după victoria în finală în fața Serenei Williams.

Acum, la prima aniversare de după retragerea oficială, Halep pare să fi schimbat ritmul vieții departe de circuit. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare în urmă cu patru zile, ea a scris: „Cea mai bună vară pe care am avut-o în afara terenului de tenis”.

Potrivit statisticilor WTA, Simona Halep s-a retras cu un bilanț de 580 de victorii și 243 de înfrângeri și peste 40 de milioane de dolari câștigați din premii.

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