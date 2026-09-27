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Gimnasta Adelina Ionescu, aproape de podium la World Challenge Cup de la Paris

Gimnasta română Adelina Ionescu a încheiat la limita podiumului finala de la sărituri în concursul din cadrul World Challenge Cup de la Paris (Franța), duminică. În finală a mai fost prezentă și Sabrina Maneca-Voinea.
Gimnasta Adelina Ionescu, aproape de podium la World Challenge Cup de la Paris
sursă foto: Emily Bittarello/Sport Press Photo via ZUMA Press
Petre Apostol
27 sept. 2026, 17:16, Sport
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Adelina Ionescu a avut prima săritură notată cu 13,600 puncte, după o dificultate de 5,000 și o execuție de 8,600. La a doua săritură, gimnasta română a primit 12,500, cu 4,000 la dificultate și 8,500 la execuție. Media finală a fost de 13,250 puncte, suficientă pentru locul al patrulea.

Sportiva de la CS Dinamo este pregătită de Anca Drăghici și Dan Potra.

Sabrina Maneca-Voinea a început cu o săritură notată cu 13,600, având aceeași notă de dificultate, 5,000, și 8,600 la execuție. A doua încercare a fost însă mult mai slabă, cu 12,166 puncte, după o săritură cu dificultatea de 3,800 și execuție 8,366. Media sa a fost de 12,883, iar românca a ocupat locul 7.

Victoria i-a revenit belgiencei Lisa Vaelen, care a obținut media de 13,666 puncte. Vaelen a primit 13,766 la prima săritură, penalizată cu 0,10 puncte, și 13,166 la a doua.

Pe locul secund s-a clasat americanca Isabel Stassi, cu media 13,350, iar bronzul a fost câștigat de norvegianca Christine Victoria Kubon, cu 13,316.

România mai are o reprezentantă în finalele de la Paris. Mara Ceplinschi urmează să concureze, de la ora 18:50, în finala probei de la sol.

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