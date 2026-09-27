David Beckham a încasat 51 de milioane de dolari în urma tranzacțiilor de la Cupa Mondială

Fostul fotbalist David Beckham a apărut în zeci de campanii publicitare pe parcursul turneului din această vară din SUA, colaborând cu mărci precum Lenovo, McDonald’s, Bank of America, Verizon și marca de chipsuri PepsiCo Lay’s, potrivit The Guardian.

Munca la Campionatul Mondial a contribuit la un an record pentru DRJB Holdings, compania comercială pentru brandurile lui Beckham, unde veniturile au crescut cu o cincime, ajungând la 110,5 milioane de dolari anul trecut, față de 92,3 milioane de dolari în 2024.

Profiturile înainte de impozitare au urcat, de asemenea, la un nivel record de 65,7 milioane de dolari, o creștere de 46% față de 2024.

Beckham a devenit ambasador pentru programul sportiv global

DRJB Holdings – care este alcătuită din trei divizii, cea mai mare dintre acestea fiind DB Ventures, care acoperă majoritatea parteneriatelor sale cu mărci precum Hugo Boss – a plătit 51,1 milioane de dolari acționarilor anul trecut, comparativ cu 53 de milioane de dolari în anul precedent.

Fostul căpitan al Angliei, care s-a retras din fotbalul profesionist în 2013, a vândut o participație de 55% din afacerile sale în 2022 grupului american Authentic Brands pentru 200 de milioane de lire sterline, ceea ce înseamnă că a încasat 45% din dividendele totale de anul trecut.

Cu toate acestea, documentele depuse la Registrul Comerțului, care vor fi publicate săptămâna viitoare, au arătat că în acest an au fost plătite dividende speciale suplimentare de 61,6 milioane de dolari. Aceasta a însemnat că Beckham a primit aproximativ 51 de milioane de dolari.

Înainte de Cupa Mondială din acest an, compania a încheiat parteneriate, inclusiv un acord multianual cu Bank of America: el a devenit ambasador pentru programul său sportiv global.