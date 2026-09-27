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Marcator în victoria împotriva României, Alexander Isak părăsește lotul Suediei pentru restul meciurilor din primele etape din Liga Națiunilor

Alexander Isak, autorul primului gol al Suediei în victoria cu România, scor 2-1, va părăsi lotul naționalei și nu va mai evolua în celelalte trei meciuri programate în această perioadă din Liga Națiunilor. Atacantul lui Liverpool s-a accidentat în partida de la Stockholm.
Marcator în victoria împotriva României, Alexander Isak părăsește lotul Suediei pentru restul meciurilor din primele etape din Liga Națiunilor
sursă foto: Emma Wallskog/Bildbyran via ZUMA Press
Petre Apostol
27 sept. 2026, 15:00, Sport
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Isak a deschis scorul în minutul 22 al meciului cu România, disputat vineri, la Stockholm, și a fost integralist în victoria Suediei.

La două zile după partidă, Liverpool a anunțat că atacantul de 27 de ani revine la club pentru a fi evaluat de stafful medical.

„Alexander Isak va reveni la Liverpool după ce a părăsit lotul național din cauza unei accidentări ușoare”, a transmis clubul englez, duminică.

Astfel, Isak nu va mai fi disponibil pentru următoarele trei partide ale Suediei din această fereastră internațională.

Suedia mai are de jucat cu Polonia, luni, cu Bosnia și Herțegovina, vineri, și din nou cu România, pe 5 octombrie.

Accidentarea vine într-un moment bun pentru atacant, care a înscris de cinci ori în acest sezon pentru club și națională. Liverpool urmează să-l evalueze pentru a stabili cât timp va fi indisponibil.

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