Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale: „Nu putem să ne schimbăm peste noapte. Lucrăm la asta”

„A trecut doar un meci din această campanie în care, cred eu că, și mă repet, au fost multe momente bune. Pe cele mai puțin bune încercăm să le corectăm și nu putem să ne schimbăm așa peste noapte. Lucrăm la asta împreună cu mister și cu siguranță că vom deveni din ce în ce mai buni, dacă avem încredere în ceea ce facem la antrenamente, avem încredere în noi, cu siguranță că vom deveni mai buni”, a declarat Nicolae Stanciu, duminică, la conferința premergătoare partidei cu Bosnia și Herțegovina, din etapa a 2-a din Liga Națiunilor.

Stanciu consideră că nici jucătorii mai tineri ai naționalei nu și-au atins încă potențialul maxim.

„Cred că nici cei mai tineri sau care vin din urmă nu și-au atins potențialul maxim. Mai avem multe lucruri să îmbunătățim, să învățăm. Timpul a fost foarte scurt”, a spus el.

„Obiectivul nostru este să câștigăm grupa”

Căpitanul naționalei a vorbit și despre obiectivul României în Liga Națiunilor și a subliniat că echipa trebuie să abordeze fiecare partidă cu gândul la victorie.

„Scopul sau obiectivul nostru este să câștigăm fiecare meci, este de a ne câștiga grupa și vom vedea la sfârșitul acestei competiții pe ce loc vom termina”, a declarat el.

Stanciu consideră că România poate ajunge să joace un fotbal dominant, indiferent de adversar, chiar dacă până acum echipa a avut și perioade în care s-a simțit mai bine în jocul pe tranziție.

„Da, eu cred că se poate, se poate să jucăm un fotbal în care să dominăm. Trebuie să ne adaptăm la ce cere fiecare antrenor. La Euro am fost cu domnul Iordănescu, care avea o filozofie sau planul lui de joc, cu nea Mircea (n.r.: Lucescu) altă filozofie, iar acum trebuie să ne adaptăm la ce ne cere mister”, a spus Stanciu.

Sistemul de joc

Întrebat despre sistemul de joc folosit de Hagi, Stanciu a preferat să nu intre în detalii și a spus că fotbaliștii echipei naționale trebuie să fie capabili să evolueze în mai multe poziții.

„Cât despre sistem nu e treaba mea să vorbesc. Suntem jucători de echipa națională și toți ar trebui să știm să interpretăm sau să jucăm pe diferite poziții. Dacă credem în ceea ce ne arată și ne învață dânsul la antrenamente, credem în ceea ce lucrăm și avem încredere în noi și mai mult curaj, cu siguranță vom arăta și mai bine și vom reuși să obținem rezultate bune”, a completat el.

După înfrângerea din Suedia, România ocupă ultima poziție în Grupa 4, din Liga Națiunilor. În a doua etapă a grupei, România va întâlni Bosnia și Herțegovina, meci programat pe Arena Națională din București, fără spectatori, luni, de la ora 21:45.