Nou record pentru Luka Modrić, după golul marcat pentru Croația contra Cehiei în Liga Națiunilor

Luka Modrić a deschis scorul în minutul 47, cu un șut de la marginea careului, după ce a primit balonul de la Igor Matanović. Cehia a egalat prin Adam Karabec, în minutul 54, însă Croația a obținut victoria grație golului marcat de Marco Pašalić în minutul 77, după pasa lui Ivan Perišić.

Cel mai vârstnic marcator din istoria Croației

Golul de la Praga i-a permis lui Modrić să stabilească un nou record pentru naționala croată, devenind cel mai vârstnic marcator din istoria reprezentativei. Fotbalistul născut la 9 septembrie 1985 avea 41 de ani și 17 zile în momentul partidei.

Recordul anterior era deținut tot de Modrić, care a devenit cel mai vârstnic marcator al Croației în 26 septembrie 2022, când a marcat împotriva Austriei, la 37 de ani și 16 zile.

Totodată, Modrić a ajuns la 203 selecții pentru Croația, performanță care îl plasează pe locul al treilea în clasamentul jucătorilor europeni cu cele mai multe meciuri internaționale, după Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.

Cu 30 de goluri, Modrić ocupă în prezent locul al cincilea în clasamentul marcatorilor all-time ai Croației. În fața sa se află Davor Šuker (45), Ivan Perišić (39), Andrej Kramarić (36) și Mario Mandžukić (33).

A revenit pentru a doua eră a lui Slaven Bilić

Partida de la Praga a marcat și revenirea lui Slaven Bilić pe banca Croației. Fostul selecționer a început astfel al doilea mandat cu o victorie în fața Cehiei. Modrić a fost înlocuit în minutul 76, fiind aplaudat de spectatorii de pe stadion, chiar dacă s-a jucat în Cehia.

Modrić evoluează în prezent la AC Milan, după perioada petrecută la Real Madrid.

Victoria de la Praga îi oferă Croației un debut cu trei puncte în Grupa A3 a Ligii Națiunilor. Următoarea partidă a formației lui Bilić este programată marți, 29 septembrie, în deplasare, contra campioanei mondiale Spania.