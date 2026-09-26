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Fotbaliștii irlandezi vor purta banderole negre în meciul contra Israel, „în semn de recunoaștere a tuturor vieților pierdute în Gaza”

După ce au confirmat că vor juca împotriva Israelului, fotbaliștii irlandezi au anunțat că vor purta banderole negre în timpul meciului, „în semn de recunoaștere a tuturor vieților pierdute în Gaza”.
Fotbaliștii irlandezi vor purta banderole negre în meciul contra Israel, „în semn de recunoaștere a tuturor vieților pierdute în Gaza”
Selecționerul Irlandei, Heimir Hallgrímsson, la conferința de presă de la Debrecen/captură video
Ioana Târziu
27 sept. 2026, 01:06, Sport
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Pe lângă intenția de a purta banderole negre pentru meciul de duminică în deplasare împotriva Israelului, directorul executiv al Federației Irlandeze de Fotbal (FAI), David Courell, a declarat că jucătorii vor face și alte gesturi pentru meciul inițial și pentru meciul retur „acasă” împotriva Israelului, de duminica viitoare, în Serbia.

Un fotbalist s-a retras înainte de meciul contra Israelului

De asemenea, Courell a confirmat că un jucător s-a retras din lot înainte de meci, potrivit BBC.

Meciurile au fost împânzite de controverse de când cele două echipe au fost trase la sorți pentru a se întâlni în Grupa B3.

Jucătorii irlandezi s-au confruntat cu solicitări de retragere din meciuri, din cauza războiului în desfășurare dintre Israel și Gaza.

„Una dintre solicitările lor este eliminarea obligațiilor lor față de mass-media pentru restul acestei perioade”, a declarat Courell la conferința de presă de sâmbătă.

„De asemenea, ei intenționează să poarte brățări negre în semn de recunoaștere a tuturor vieților pierdute în conflictul [din Gaza]”, a adăugat acesta.

Forbaliștii irlandezi vot să contribuie la donațiile pentru Gaza

El a precizat și că „vor exista elemente ale ceremoniei premergătoare meciului la care Republica Irlanda nu va participa și, de asemenea, intenția jucătorilor este de a aduce o contribuție semnificativă la donațiile caritabile atât prin taxele de meci [pentru Israel], cât și prin meciul împotriva Austriei de pe Aviva [Stadionul din Dublin, joi].”

„Este important de menționat că poziția mea nu este în opoziție față de poporul israelian sau față de comunitatea evreiască, ci împotriva atrocităților din regiune. Sunt puține momente în viață când ai șansa să aperi ceva mai măreț și cred cu tărie că acesta este unul dintre ele”, a mai declarat directorul executiv al Federației Irlandeze de Fotbal.

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