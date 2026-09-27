Pe ce loc se află România în clasamentul mondial după EuroVolley 2026. Urcare remarcabilă

Înaintea startului Campionatului European, România se afla pe locul 35 mondial, cu 124,47 puncte. După rezultatele obținute la EuroVolley, naționala a acumulat 38,54 puncte și a urcat până pe poziția a 22-a.

Echipa pregătită de Sergiu Stancu a avut un parcurs important la turneul final, la care România a fost una dintre gazde, alături de Italia, Bulgaria și Finlanda.

În Grupa D, organizată la Cluj-Napoca, România a înregistrat trei victorii și două înfrângeri și a încheiat pe locul al treilea, cu nouă puncte. Printre rezultatele importante s-a numărat victoria cu 3-2 în fața Franței, campioana olimpică en-titre.

În optimile de finală, România a trecut fără emoții de Ucraina, cu 3-0, pentru a ajunge pentru a doua ediție consecutivă în sferturile de finală ale Campionatului European.

Drumul tricolorilor s-a oprit însă în sferturile de finală, unde România a întâlnit din nou Franța. Campioana olimpică s-a impus cu 3-0 (25-16, 25-19, 25-19), iar România a părăsit competiția în faza sferturilor de finală, clasându-se pe locul 8.

Polonia își apără titlul european

Campionatul European s-a încheiat sâmbătă la Assago, lângă Milano, cu victoria Poloniei în finala împotriva Franței.

Polonia s-a impus cu 3-1, pe seturi 31-29, 25-19, 20-25, 25-16, și și-a păstrat titlul continental cucerit în 2023. Succesul i-a adus Poloniei și calificarea directă la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

În finala mică, Finlanda a învins Slovenia cu 3-0 (25-23, 25-20, 29-27) și a obținut prima sa medalie la Campionatul European masculin.

În clasamentul FIVB, Polonia își păstrează prima poziție mondială, cu 412,53 puncte, urmată de Italia (352,16) și Rusia (352,10).

La nivel continental, în Europa Italia este pe prima poziție, cu 339 de puncte, urmată de Polonia (314p) și Rusia (299p). România ocupă locul 11, cu 172 de puncte.