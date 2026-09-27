Scene reprobabile în Supercupa Internațională a Argentinei. Di María a marcat o dublă, iar finala s-a încheiat cu un scandal uriaș

Rosario Central a cucerit duminică Supercupa Internațională, după ce a învins-o pe Estudiantes de La Plata cu 3-1 pe stadionul Madre de Ciudades din Santiago del Estero. Ángel Di María a fost decisiv pentru formația din Rosario, marcând de două ori în partida în care Estudiantes a deschis scorul după numai 53 de secunde.

Alexis Castro a înscris pentru Estudiantes după o fază construită de Joaquín Tobio Burgos și Guido Carrillo. Rosario Central a revenit în joc în minutul 23, când Di María a executat perfect o lovitură liberă și l-a învins pe Fernando Muslera. În prelungirile primei reprize, atacantul argentinian a transformat un penalty acordat după intervenția VAR, pentru un contact între Leandro González Pirez și Enzo Copetti.

Faza penalty-ului a provocat proteste puternice din partea celor de la Estudiantes. Arbitrul Darío Herrera a fost chemat la marginea terenului de VAR, după care a indicat punctul cu var. Juan Sebastián Verón, președintele lui Estudiantes, a reacționat ironic din tribună, iar ulterior a criticat public decizia.

Estudiantes a încercat să egaleze în repriza secundă, dar nu a reușit să profite de perioadele în care a avut inițiativa. În prelungiri, portarul Muslera a urcat în careul lui Rosario Central pentru o ultimă fază fixă. Central a recuperat mingea și a pornit pe contraatac, iar Julián Fernández a înscris pentru 3-1, stabilind scorul final.

Conflict deschis, la finalul meciului

Golul a declanșat însă un conflict între jucătorii celor două echipe. Au urmat îmbrânceli atât pe teren, cât și în zona tunelului spre vestiare. Antrenorul lui Estudiantes, Alexander Medina, și-a retras echipa de pe teren în timp ce oficialii partidei încercau să pună capăt incidentelor.

Verón a intrat și el pe gazon și l-a confruntat pe arbitrul Darío Herrera. „Totul este vina ta”, i-ar fi spus președintele lui Estudiantes, potrivit Rosario3.

Finala a fost precedată și de alte probleme pentru suporterii lui Estudiantes.

Tensiunile au continuat după meci. Potrivit publicației locale 0221 și El Dia din La Plata, fanii lui Estudiantes care părăseau stadionul și încercau să ajungă la autocare au acuzat poliția din Santiago del Estero că a folosit spray cu piper și gloanțe de cauciuc. Unii dintre cei prezenți au spus că au auzit focuri, iar în imaginile publicate pe rețelele de socializare apar efective de ordine în zona autocarelor.

Pentru Rosario Central a reprezentat al 14-lea titlu din istoria clubului.