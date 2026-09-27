Selecționerul Gheorghe Hagi, înaintea meciului cu Bosnia și Herțegovina din Liga Națiunilor: „N-am zis că suntem cei mai buni. Putem deveni. E speranța mea”

„Eu n-am zis că suntem cei mai buni. Putem deveni. E speranța mea, gândul meu, nu poate să-mi ia nimeni”, a declarat Gheorghe Hagi, duminică, în conferința de presă premergătoare partidei cu Bosnia și Herțegovina, programată luni seară, de la ora 21:45.

Selecționerul a explicat că principala sa preocupare este să construiască, în timp, o echipă care să aibă o mentalitate diferită și care să creadă în propriile posibilități.

„România trebuie să construiască o mentalitate de campion. E lucrul cel mai greu pe care mi-l asum. Ca să fii un campion, trebuie să ai convingere, să crezi în ce faci și să ai mult curaj. Dacă ai jucători buni, ei fac diferența în diferite momente, în lucruri, să zicem, pozitive, în sensul ca să câștige. Dacă nu, mergi în partea cealaltă în care se întâmplă să fie o înfrângere. Și ultimul lucru la care te uiți la o echipă mare și la jucători mari e spiritul care îl au. Deci, trebuie să ai spirit, să știi să te lupți, pentru că, până la urmă, fotbalul e duel și trebuie să încercăm să facem lucrul ăsta. Trebuie să ajungem acolo”, a spus Hagi.

Echipă competitivă, obiectiv

Pentru selecționer, direcția este una clară: construirea unei echipe competitive.

„Strategia mea e una singură. Să încerc să devin cel mai bun. Nu m-am născut cel mai bun, dar încerc să devin cel mai bun. Deci, practic, e muncă, muncă, muncă”, a adăugat el.

„Lucrez pentru România și încerc să fac o echipă competitivă care să aibă nivel. Nivelul înseamnă să câștige meciurile, să facă campionate europene sau mondiale. Și pentru asta trebuie, bineînțeles, să fii totdeauna convins de ce faci, să crezi în ce faci și, bineînțeles, să ai curaj. Asta înseamnă mentalitate. Și al doilea lucru, cred eu, încredere. Totul e numai și numai de încredere. Muncim pentru România, suntem împreună și cu suporterii și toți trebuie să avem încredere unul în altul. Când dispare această încredere, atunci cred eu că lucrurile se complică”, a completat Hagi.

Întrebat ce obiectiv îl mulțumește în meciurile rămase, după ce România a debutat cu o înfrângere în Suedia, scor 1-2, Hagi nu a ezitat.

„Să încercăm să luăm locul 1. Să încercăm să câștigăm, să facem cât mai multe meciuri, să încercăm fiecare meci să-l luăm în parte”, a afirmat selecționerul.

„Face parte din joc”

Selecționerul a fost întrebat și despre criticile apărute după meciul pierdut în Suedia și despre opiniile unor foști internaționali care au analizat evoluția naționalei.

„Face parte din joc”, a afirmat selecționerul.

Antrenorul a precizat că nu vrea să intre într-un conflict cu cei care analizează sau critică echipa.

„Nu e obiectivul meu acesta. Obiectivul meu principal e să creez o echipă competitivă. Care să aducă cât mai multe victorii, să mulțumească, să aibă succes și să aducă publicul și oamenii lângă echipă”, a completat el.

Hagi este de părere că nu este singurul care crede în potențialul echipei naționale.

„Eu cred că lumea crede în echipa națională. Eu am văzut în Suedia câți suporteri am avut acolo care erau cu noi cu sufletul. Echipa națională e iubită. (…) Toți avem nevoie de succes. Ne dorim succesul. Și succesul să ne unească. Așa că ăsta e scopul meu. (…) Adică victoriile aduc fericire și încredere”, a mai spus el.

Hagi a vorbit și despre modul în care intenționează să gestioneze lotul în meciurile programate în această perioadă și a transmis că nu vede o diferență între titulari și rezerve.

„Nu contează cum încep, contează cum termin meciurile. (…) Îmi place să fac cinci schimbări mai tot timpul. Deci să-i folosesc și pe cei de pe bancă, pentru că dacă sunt cu noi, înseamnă că merită. Nu știi care, mai ales la echipa națională, care-i titular, care-i rezervă. Nu există așa ceva. (…) Pentru mine, toți jucătorii sunt importanți”, a adăugat selecționerul.