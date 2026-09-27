Cum arată cea mai mare expoziție de LEGO din Europa? Se poate vedea la Lisabona

Curioșii care trec prin Lisabona vor avea ocazia să vadă cea mai mare expoziție de modele de LEGO din Europa. Expoziția se întinde pe 2.000 de metri pătrați, iar machetele au fost construite din 15 milioane de piese, potrivit Euronews.

Sunt expuse peste 120 de machete, între care și structuri „realizate din peste jumătate de milion de piese LEGO” și, prin urmare, sunt mult mai impunătoare decât restul, a declarat Lukas Siwiec, coordonatorul expoziției.

Un Boeing 747, construit din 1 milion de piese de LEGO

Una dintre aceste „super machete” este o replică a avionului prezidențial Air Force One. Macheta măsoară 11 metri lungime, 10 metri lățime și 3 metri înălțime.

Numărul exact de piese folosite pentru construirea acestui Boeing 747 nu este cunoscut cu exactitate. Se estimează că aproximativ un milion de piese susțin structura, a cărei realizare a durat jumătate de an și a fost realizată de o echipă formată din șase persoane.

Oricât de impresionant ar fi, acest avion nu este singura atracție. La expoziția care se desfășoară în prezent la Cordoaria Nacional din Lisabona, vizitatorii pot admira „Regele mărilor”, o machetă inspirată de un vas de croazieră, ale cărei detalii complexe vor fascina cu siguranță pe oricine. Pentru construirea acestei structuri au fost folosite peste 700.000 de piese de Lego.

Vizitatorii vor găsi, de asemenea, „Marele Dragon Roșu”, o figură inspirată de un dragon medieval, și un Spinosaurus, o structură construită din 900.000 de piese. Machete reprezentative din cinematografie, dar și lumea sportului Machetele din cadrul expoziției sunt inspirate din diverse domenii, precum cinematografie, sport, dar și științe. „Avem, de asemenea, mai multe zone tematice dedicate lumii cinematografiei și a sportului, universului Star Wars, precum și expoziții educative despre geografie, biologie și alte științe”, a explicat organizatorul.

Expoziția, care a vizitat deja 11 țări europene, a ajuns acum la Lisabona pentru o perioadă.

„După Lisabona, probabil vom face un tur al Peninsulei Iberice. Dacă nu mergem mai întâi la Porto, s-ar putea să ne îndreptăm direct spre Madrid sau Barcelona și chiar spre alte orașe importante din Spania”, a declarat Lukas Siwiec.

Majoritatea modelelor expuse au fost concepute, proiectate și construite chiar de organizatori. Cei care vizitează expoziția au ocazia să creeze propriile machete din piese de LEGO. Activitatea este deschisă vizitatorilor de toate vârstele, așteptați să își construiască propriile creații.