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„Le torn apă pe cap”. Italienii, la capătul răbdării din cauza turiștilor

Trei găleți cu apă, puse la fereastră în fiecare noapte. O pensionară din Roma a găsit soluția pentru turiștii care fac scandal sub geamul ei. Și nu e singura.
„Le torn apă pe cap”. Italienii, la capătul răbdării din cauza turiștilor
Andreea Tobias
27 sept. 2026, 15:36, Știri externe
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Pensionara ține în fiecare noapte trei găleți cu apă lângă fereastră, pentru turiștii gălăgioși din Trastevere.

Simonetta Marcellini, 74 de ani, locuiește în cartierul în care s-a născut, potrivit inews.co.uk.

Gălețile sunt destinate mai ales britanicilor și americanilor care fac zgomot noaptea sub apartamentul ei.

Femeia spune că la început le cere politicos să facă liniște, pentru că oamenii dorm. „În momentul în care încep să mă insulte, torn apă peste ei”, a declarat Marcellini.

Ea face parte dintr-un grup de localnici care procedează la fel cu petrecăreții beți. În 2019, pensionara a înființat Comitato Emergenza Trastevere, care are acum aproximativ o mie de membri.

Marcellini s-a săturat să vadă turiști urinând pe clădirea în care s-a născut. Potrivit ei, magazinele de cartier au fost înlocuite cu baruri, iar aproape jumătate dintre locuitori s-a mutat în ultimul deceniu.

Presiunea turismului se simte în toată Italia. Roma a găzduit 22,9 milioane de vizitatori în 2025, de peste șapte ori populația orașului.

În această vară, Italia a înregistrat 256 de milioane de nopți de cazare, un record.

Incidentele cu turiști străini nu lipsesc.

În septembrie anul trecut, un britanic și iubita lui româncă au sărit în Marele Canal din Veneția. Fiecare a primit o amendă de 450 de euro și interdicție de 48 de ore în centrul istoric.

La Veneția, localnicii se plâng că au devenit ei înșiși atracție turistică. Jane da Mosto, cofondatoare a grupului We Are Here Venice, spune că ghizii duc turiștii în zonele rezidențiale. Orașul are acum mai multe paturi pentru vizitatori decât pentru locuitori.

Sardinia are cea mai mare creștere a turiștilor din Italia. În Alghero au apărut fluturași care le cer turiștilor să plece.

Marcellini spune că gălețile vor rămâne la fereastră până când autoritățile vor lua măsuri.

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