Răspunsul lui Serghei Lavrov când a fost întrebat dacă Rusia mai „țintește” România: „Este un secret”

Întrebarea i-a fost adresată de un jurnalist român în timpul conferinței de presă susținute de Lavrov după săptămâna la nivel înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, relatează agenția rusă de stat TASS.

„Ei bine, acesta este un secret”

Jurnalistul a amintit declarațiile făcute în urmă cu aproximativ un deceniu de președintele rus Vladimir Putin în legătură cu baza de la Deveselu și l-a întrebat pe șeful diplomației ruse dacă Moscova „mai țintește România”.

„Ei bine, acesta este un secret”, a răspuns Lavrov, râzând, potrivit relatării TASS.

Ministrul rus nu a oferit ulterior clarificări privind poziția actuală a Moscovei față de instalația militară din România.

Întrebarea făcea trimitere la reacțiile Rusiei după operaționalizarea sistemului Aegis Ashore de la Deveselu, în mai 2016. La acel moment, Moscova a susținut că instalarea componentelor sistemului american de apărare antirachetă în România reprezintă o amenințare pentru securitatea sa și a avertizat că va adopta contramăsuri.

Disputa privind Deveselu datează din 2016

Sistemul Aegis Ashore de la baza militară Deveselu, din județul Olt, a fost declarat operațional la 12 mai 2016. Instalația reprezintă contribuția Statelor Unite la arhitectura de apărare împotriva rachetelor balistice a NATO în Europa.

La scurt timp după operaționalizarea bazei, Vladimir Putin a avertizat că Rusia va fi nevoită să ia măsuri pentru a contracara ceea ce Moscova considera o amenințare rezultată din amplasarea sistemului american în România.

TASS amintește că liderul de la Kremlin a susținut atunci că infrastructura de la Deveselu ar putea dobândi în timp capacități cu raze mai mari de acțiune.

Poziția NATO a fost și rămâne diferită. Alianța Nord-Atlantică afirmă că sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice este „strict defensiv”, iar instalația Aegis Ashore din România este una dintre componentele acestei arhitecturi.

NATO: Sistemul este defensiv și nu este îndreptat împotriva Rusiei

La momentul inaugurării bazei, NATO preciza explicit că Aegis Ashore este destinat protejării aliaților europeni împotriva amenințărilor cu rachete balistice provenite din afara spațiului euro-atlantic și că sistemul nu este îndreptat împotriva Rusiei.

Alianța a reiterat ulterior că instalația nu dispune de capacități ofensive. În 2019, când sistemul de la Deveselu a trecut printr-o actualizare programată, NATO a precizat că modificările nu i-au conferit nicio capacitate ofensivă.

În prezent, baza de la Deveselu continuă să facă parte din sistemul NATO de apărare împotriva rachetelor balistice, alături de instalația Aegis Ashore din Polonia, radarul american din Turcia și alte elemente ale arhitecturii aliate. NATO menține caracterizarea sistemului drept unul pur defensiv.