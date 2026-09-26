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Schimbare uriașă: Zona celebră pentru plaje fantastice care a devenit peste noapte o atracție arheologică majoră

O zonă din sudul Italiei renumită pentru plajele sale spectaculoase a devenit centrul unei transformări, după ce peste 60.000 de vizitatori au luat cu asalt un sit arheologic antic de la malul mării într-o singură vară.
Schimbare uriașă: Zona celebră pentru plaje fantastice care a devenit peste noapte o atracție arheologică majoră
Petru Mazilu
26 sept. 2026, 07:26, Știrile zilei
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Situl arheologic Roca din regiunea italiană Salento a atras aproximativ 60.000 de vizitatori în timpul verii. A reorientat interesul turiștilor de la plajele din zonă către patrimoniul istoric local.

Cercetările arată că așezarea antică a fost un punct comercial extrem de prosper în Epoca Bronzului, conectat la marile rute mediteraneene și la civilizații precum cea din Egipt.

În prezent, săpăturile continuă cu sprijinul specialiștilor americani. Obiecte valoroase precum discurile de aur descoperite la Roca sunt expuse la Colosseum din Roma.

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