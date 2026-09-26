El Niño schimbă meniurile celor mai bune restaurante din lume

El Niño îi obligă pe cei mai buni bucătari ai lumii să schimbe meniurile peste noapte. Ingredientele devin greu de găsit, iar calitatea și prețurile lor sunt imprevizibile.

Vedetele gastronomiei mondiale s-au reunit la festivalul Apapaxoa, pe coasta caraibiană a Mexicului, potrivit AFP.

Discuțiile s-au învârtit în jurul unei singure teme: El Niño. Experții ONU au prognozat un ciclu excepțional de puternic al fenomenului climatic. Acesta ar urma să aducă secete, inundații și valuri de căldură.

Brazilianul Alex Atala spune că își ajustează meniul anual aproape săptămânal, pentru că unele produse lipsesc. La restaurantul său din São Paulo, furnicile se servesc anul acesta doar la cerere.

Atala avertizează și asupra transportului. Drumurile inundate și incendiile întârzie livrările, iar produsele proaspete ajung stricate. Bucătarul vorbește despre o „pierdere culturală”, pentru că odată cu ingredientul dispare și tradiția.

Spaniolul Quique Dacosta are un restaurant lângă Valencia, zonă lovită de ploile torențiale din 2024. Atunci au murit aproape 250 de oameni. Au fost distruse podgorii, livezi de portocali și culturile de orez Albufera, esențial pentru paella. Dacosta spune că, la fiecare sezon furtunos, clienții speriați își anulează rezervările.

Invenția bizară a unui bucătar celebru: Din ce a ajuns să facă ciocolată după ce piața globală a intrat în criză

În Caraibe, fenomenul a produs efectul invers. Bucătarul Roberto Solis spune că este primul an fără uragane în zonă. Uraganele aduc umiditate și pun în mișcare curenții și planctonul, a explicat el. Lipsa lor se resimte în preparatele cu fructe de mare de la restaurantul său.

La Copenhaga, danezul Rasmus Munk experimentează un produs fără ciocolată. Acesta este obținut din tărâțele rămase după fabricarea berii. Motivul este presiunea de pe piața ciocolatei.

În Japonia, bucătarii lucrează cu alte fructe de mare, după ce El Niño a schimbat rutele de migrație din ocean.

Columbianul Alvaro Clavijo spune că la localul său din Bogotá, pulpa de cacao și tuberculii sunt pe terminate.

Cel mai mult îl îngrijorează însă lipsa apei. El își amintește de raționalizarea din timpul secetei severe din 2024.