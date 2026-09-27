Miliarde de euro cheltuiți anual pentru obezitate și supraponderabilitate. Unde se clasează România?

Pe lângă impactul asupra sănătății, obezitatea și indicele de masă corporală ridicat reprezintă o povară din ce în ce mai mare pentru economiile europene, generând costuri de miliarde de euro anual, atât directe, cât și indirecte, potrivit unui nou raport al industriei farmaceutice, citat de Euronews.

În țara noastră, dar și în alte țări precum Germania, Franța, Italia, Spania, Irlanda, Grecia sau Marea Britanie, costurile totale anuale în Sănătate reprezintă între 0,7% și 1,4% din PIB-ul național. Datele au fost analizate în studiul realizat de Oficiul pentru Economia Sănătății (OHE) pentru grupul de presiune farmaceutic EFPIA.

„Combaterea obezității este esențială pentru protejarea sănătății și a bunăstării cetățenilor, pentru salvgardarea sistemelor noastre de sănătate europene și pentru asigurarea unei creșteri durabile în Europa”, a declarat Nathalie Moll, director general al Federației Europene a Industriilor Farmaceutice (EFPIA).

În 2024, 26% dintre adulții din Europa sufereau de obezitate, definită ca un indice de masă corporală de 30 sau mai mult, iar alți 30% sufereau de supraponderalitate, o situație despre care specialiștii în Sănătate spun că se va agrava.

Potrivit estimărilor, până în 2035, jumătate din oamenii adulți de pe întregul glob vor suferi de supraponderalitate sau obezitate.

Ce este indicele de masă corporală?

Indicele de Masă Corporală (IMC) măsoară greutatea ideală a unui om în raport cu înălțimea. Calculul ajută la stabilirea unei grupe de greutate în care o persoană se încadrează, iar în funcție de valoare, acesta stabilește dacă persoana are o greutate normală, este subponderală, supraponderală sau are obezitate – care poate fi de gradul I, II sau obezitate morbidă.

De menționat este că supraponderalitatea sau obezitatea aduc după sine probleme de sănătate și au multiple cauze, fiziologice sau psihice. Sportul și dieta nu sunt singurele moduri prin care se pot trata afecțiunile care duc la creșterea în greutate. Uneori poate fi vorba de afecțiuni ale tiroidei, gastroenterologice, diabet sau afecțiuni cardiovasculare ce ar putea fi pune sănătatea pacientului în dificultate. În unele cazuri, dacă există tulburări alimentare ar fi util vizita la un psiholog și, totodată, la un nutriționist.

Atât obezitatea cât și supraponderalitatea au un cost ridicat în întreaga Europă. În comparație cu alte domenii majore ale cheltuielilor publice, fondurile publice utilizate pentru tratarea acestor afecțiuni, exprimată ca procent din PIB, poate fi comparată cu banii cheltuiți în Apărare.

România cheltuie 2,5 milioane de euro

Costul generat de aceste afecțiuni în România este de 2,5 milioane de euro, în timp ce în Germania, același cost se ridică la 55, 2 miliarde de euro.

Marea Britanie cheltuie 43,2 miliarde de euro, în timp ce Spania, Italia și Franța suportă fiecare aproximativ 20,0 miliarde de euro.

Exprimate ca procent din PIB, costurile atribuite acestor afecțiuni variază de la 0,7% în România la 1,4% în Grecia și în Marea Britanie.

În cazul Germaniei (1,3%), Spaniei (1,2%) și Irlandei (1,1%), ponderea din economia națională atribuită unui IMC ridicat depășește cheltuielile de apărare ale țărilor.

Astfel, statul cheltuie 691 de lei (131 de euro) pe cap de locuitor în România, în timp ce în Germania același cost este 662 de euro (3.228 de lei) pe cap de locuitor.

Impactul asupra sănătății Costurile generate de aceste afecțiuni, cunoscute și sub denumirea de „costuri directe”, s-au ridicat la 100,4 miliarde de euro, Germania înregistrând cea mai mare pondere, cu 30 de miliarde de euro. Cu toate acestea, raportul a identificat o pondere suplimentară substanțială a costurilor legate indirect de aceste afecțiuni, cunoscute sub denumirea de „costuri indirecte”. Acestea includ pierderile cauzate de absenteism, inactivitatea economică, îngrijirea informală și mortalitatea prematură.

278.000 de cetățeni au murit din cauze asociate cu obezitatea și supraponderalitatea. De asemenea se pierd 8 milioane de ani de viață sănătoasă numai în cele opt țări analizate în cadrul studiului, acesta fiind indicativul impactului asupra sănătății, măsurat prin indicatorul DALY.