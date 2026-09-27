Ministrul israelian de Finanțe cere „război” în Cisiordania: „Să facem ce am făcut în Gaza”

Bezalel Smotrich, ministru de Finanțe și lider al partidului de extremă dreapta Sionismul Religios, partener al formațiunii premierului Benjamin Netanyahu în actuala guvernare, a declarat duminică că Israelul ar trebui să intre în război în Cisiordania și să acționeze acolo după modelul operațiunilor din Fâșia Gaza, potrivit The Times of Israel.

„Cred că trebuie să mergem la război în Iudeea și Samaria, să facem acolo ce am făcut în Gaza, să desființăm Autoritatea Palestiniană, care este o autoritate teroristă”, a declarat Smotrich, folosind denumirea biblică pentru Cisiordania.

Ministrul israelian susține că armata ar trebui să elimine grupările armate palestiniene și armele acestora din Cisiordania.

„Trebuie să spunem armatei: așa cum ați desființat Hamas în Gaza, nu va exista infrastructură teroristă în Iudeea și Samaria. Fără teroriști, fără arme, fără tuneluri”, a spus el.

Cisiordania este un teritoriu palestinian situat între Israel și Iordania, la vest de râul Iordan, și se află sub ocupație israeliană din 1967. Israelul a preluat atunci teritoriul de la Iordania, în Războiul de Șase Zile, declanșat prin atacul Israelului asupra Egiptului și extins ulterior la Iordania și Siria. Comunitatea internațională nu recunoaște Cisiordania ca parte a Israelului, iar ONU o consideră teritoriu palestinian ocupat.

Smotrich cere anexarea unor teritorii din Gaza și sudul Libanului

Smotrich a reluat și apelurile pentru anexarea unor teritorii aflate în prezent sub controlul armatei israeliene în Fâșia Gaza și în sudul Libanului.

„Mi-aș dori foarte mult să anexăm cel puțin până la Linia Galbenă în Gaza și până la Litani în Liban”, a declarat ministrul.

Linia Galbenă, stabilită prin acordul de încetare a focului din Gaza de anul trecut, separă zonele controlate de Israel de cele aflate sub controlul Hamas, Israelul deținând peste 60% din teritoriul enclavei.

Oficialul israelian susține că anexarea unor teritorii din Gaza și Liban ar reprezenta un „preț” pentru atacurile declanșate împotriva Israelului. Războiul din Gaza a început în urma atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, iar Hezbollah a deschis a doua zi un nou front, atacând Israelul dinspre Liban.

„Dacă un război se încheie la granițele la care a început, ce îl va împiedica pe inamic să pornească din nou războiul? (…) Trebuie să plătească un preț”, a spus Smotrich.

Recent, presa israeliană a relatat că Netanyahu ar fi fost avertizat cu zece zile înainte de atac de președintele Emiratelor Arabe Unite că Hamas pregătea o operațiune de amploare împotriva Israelului.

Libanul se opune menținerii trupelor israeliene pe teritoriul său și poartă discuții cu Israelul privind retragerea armatei israeliene, dezarmarea Hezbollah și un eventual acord de pace.

Coloniști israelieni atacă un sat palestinian. Armata nu au intervenit

Sâmbătă, coloniștii israelieni au intrat în satul palestinian al-Mughayyir, din centrul Cisiordaniei, unde au distrus mașini și au aruncat cu pietre spre localnici, în prezența forțelor israeliene. Nu au fost raportate arestări.

Presa palestiniană a relatat că au fost aruncate pietre și asupra unei ambulanțe care încerca să ajungă în sat, unul dintre geamurile vehiculului fiind spart. De asemenea, potrivit relatărilor, coloniștii au furat echipamente agricole din localitate.

Smotrich a susținut recent și extinderea politicii promovate de el în Cisiordania către Galileea și Negev, regiuni ale Israelului cu importante comunități arabe. Ministrul a prezentat un plan care prevede stabilirea unui milion de evrei în cele două regiuni, construirea a 40 de noi localități și a sute de mii de locuințe.

El a declarat atunci că este timpul ca „revoluția din Iudeea și Samaria” să fie extinsă și în Galileea și Negev.