„Incident major” în apropierea unei baze aeriene britanice folosite de SUA. Arestări privind explozibili și locuințe evacuate

Poliția a declarat un „incident major”, iar mai multe locuințe din satul Whelford, aflat în apropierea bazei, au fost evacuate, potrivit BBC.

Poliția din Gloucestershire a anunțat că o echipă specializată a armatei britanice în detectarea și neutralizarea munițiilor și dispozitivelor explozive examinează mai multe vehicule din zonă. Rezidenții evacuați au fost transportați la un centru de agrement din apropiere.

În zonă a fost instituit un cordon de securitate, iar polițiști înarmați și numeroase echipaje ale serviciilor de urgență au fost mobilizate. Printre acestea s-a aflat și o echipă specializată în intervenții în zone cu risc ridicat. Poliția spune că situația este „sub control” și că lucrează împreună cu celelalte instituții implicate, potrivit sursei citate.

Securitatea la Fairford fusese sporită

Incidentul survine după ce măsurile de securitate la RAF Fairford au fost consolidate semnificativ în ultimele zile.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene americane a declarat că instituția este la curent cu situația, dar nu a oferit detalii despre măsurile concrete de protecție.

„Evaluăm constant o serie de factori care determină ce măsuri instituim sau modificăm pentru a ne proteja instalațiile, personalul și familiile acestora”, a transmis acesta, potrivit Reuters.

În iulie, Marea Britanie anunțase că forțele sale armate sunt pregătite să apere țara după ce Gardienii Revoluției din Iran avertizaseră că Londra nu ar trebui să permită bombardierelor americane să opereze de la Fairford. Potrivit Reuters, baza respectivă a fost folosită pentru operațiuni împotriva Iranului în timpul conflictului din Orientul Mijlociu.

Deocamdată, autoritățile britanice nu au precizat ce au descoperit în vehiculele verificate, câți bărbați au fost arestați, ce vârste au sau dacă există vreo legătură între incident și baza aeriană. Investigația este în desfășurare.

RAF Fairford, bază utilizată de Forțele Aeriene americane

RAF Fairford este o bază a Royal Air Force din Gloucestershire, utilizată de Forțele Aeriene ale SUA și cartier general privind sprijinul operațional pentru misiuni americane și NATO.

Baza servește drept punct de operare pentru bombardiere americane și poate găzdui aparate precum B-52, B-1 și B-2.