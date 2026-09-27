277 de drone într-un nou val de atacuri asupra Ucrainei. Zelenski cere Occidentului să nu mai acorde timp Rusiei

Liderul de la Kiev susține că amploarea atacurilor contrazice mesajele Moscovei privind o eventuală dezescaladare și cere partenerilor Ucrainei să intensifice presiunile economice asupra Rusiei.

Zelenski: Două grădinițe și două școli, lovite la Kiev

Într-un mesaj publicat duminică pe Facebook, Volodimir Zelenski a prezentat un bilanț al ultimelor atacuri rusești și a acuzat Moscova că urmărește să provoace cât mai multe pagube societății ucrainene.

Potrivit președintelui Ucrainei, numai în Kiev au fost lovite duminică două grădinițe, două școli, un bloc de locuințe, un atelier de reparații auto, mai multe depozite și facilități de comunicații.

„Oriunde în lume, această alegere a țintelor ar fi numită printr-un singur cuvânt – terorism. Rusia nu are absolut niciun obiectiv militar în a face acest lucru – este pur și simplu o încercare de a-i distruge psihic pe oameni și de a provoca cât mai mult rău posibil societății noastre”, a transmis Zelenski.

Președintele ucrainean a anunțat că atacurile s-au soldat cu morți și zeci de răniți, fără să ofere în mesajul respectiv un bilanț total al victimelor.

Informațiile privind atacurile asupra unor obiective civile din Kiev și din alte regiuni ucrainene sunt susținute și de relatări independente privind loviturile rusești de duminică. Reuters a relatat despre victime și pagube în Kiev, Sumî și Harkov.

277 de drone de atac, potrivit președintelui ucrainean

Zelenski susține că, începând de sâmbătă, forțele ruse au utilizat 277 de drone de atac de diferite tipuri, 155 dintre acestea fiind drone propulsate cu motoare cu reacție.

Utilizarea acestor aparate reprezintă o provocare suplimentară pentru apărarea antiaeriană ucraineană. Reuters relata recent că noile drone rusești cu reacție pot zbura mai repede și la altitudini care le fac mai dificil de interceptat de către echipele mobile ucrainene.

Potrivit lui Zelenski, printre clădirile avariate în actualul val de atacuri se numără și una utilizată drept reședință de ambasadorul Arabiei Saudite.

În regiunea Dnipro ar fi fost afectată o școală sportivă, iar în regiunea Sumî, clădirea unui centru regional pentru copii.

Zelenski acuză Moscova că folosește diplomația pentru a câștiga timp

Președintele ucrainean a pus atacurile în legătură cu discuțiile diplomatice purtate de Rusia, susținând că acțiunile militare ale Moscovei nu indică o intenție reală de dezescaladare.

„Dacă Rusia s-ar pregăti cu adevărat pentru pași reali spre dezescaladare – așa cum pretinde, în special în fața negociatorilor americani – acest val de teroare cu «Shahed» nu ar avea loc”, a afirmat Zelenski.

Liderul ucrainean susține că Moscova încearcă să exploateze disponibilitatea comunității internaționale pentru negocieri pentru a amâna adoptarea unor măsuri mai dure.

„Rusia știe cum să transmită genul de semnale diplomatice încurajatoare pe care lumea pur și simplu vrea să le audă… Știe cum să transmită asemenea semnale pentru a amâna măsurile dure ale lumii ca răspuns la război”, a afirmat Zelenski.

Zelenski cere aplicarea legii americane privind sancțiunile

Președintele ucrainean și-a îndreptat apoi mesajul către Washington și a cerut implementarea măsurilor prevăzute de noua legislație americană privind sancționarea Rusiei.

Legea „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” a fost promulgată pe 18 septembrie. Printre altele, aceasta prevede sancțiuni împotriva unor oficiali, entități și instituții financiare asociate Federației Ruse și autorizează tarife de până la 100% pentru bunurile provenite din anumite țări care continuă să cumpere petrol sau gaze naturale rusești ori contribuie la eludarea sancțiunilor.

„În America, importanta lege Lindsey Graham privind sancțiunile și tarifele a ajuns deja în etapa de implementare. Este o lege care poate schimba multe lucruri în bine dacă este implementată pe deplin”, a transmis Zelenski.

Liderul ucrainean a cerut și celorlalți parteneri din G7 și G20 să adopte o poziție fermă față de Moscova.

Kievul vrea noi sancțiuni încă din octombrie

Potrivit lui Zelenski, sunt pregătite noi pachete de sancțiuni care ar urma să vizeze rețele financiare, lanțurile de aprovizionare cu componente și echipamente folosite de industria rusă de armament, precum și companii și persoane implicate în producerea rachetelor balistice.

Președintele ucrainean susține că noile măsuri ar trebui să intre în vigoare încă din octombrie.

„Contăm pe decizii eficiente din partea lumii și pe o presiune mai puternică din partea partenerilor noștri, astfel încât Rusia să vadă că manipularea semnalelor diplomatice nu îi va permite să câștige tot mai mult timp pentru război și teroare”, a transmis Volodimir Zelenski.

Apelul intervine într-o perioadă în care atacurile aeriene rusești s-au intensificat. Zelenski afirmase tot duminică faptul că, în ultima săptămână, Rusia a lansat asupra Ucrainei peste 2.200 de drone, aproximativ 1.650 de bombe aeriene și 38 de rachete de diferite tipuri.