Se amplifică suspiciunile: Waldevar Energy și-a dublat afacerile într-un singur an. Saltul financiar al companiei al cărei director a fost arestat în dosarul mitei de 450.000 de euro

Datele oficiale din situațiile financiare depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală și publicate de Ministerul Finanțelor arată că Waldevar a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri netă de 436.027.100 de lei, față de 190.067.130 de lei în anul precedent. Creșterea a fost de 129,4%, astfel că cifra de afaceri a ajuns la mai mult decât dublul celei din 2024.

Profitul net a crescut și mai mult, cu 151,2%, de la 20.064.953 de lei în 2024 la 50.402.132 de lei în 2025. În același interval, numărul mediu de salariați a urcat de la 504 la 1.071.

Saltul cifrei de afaceri și al profitului atrage atenția după apariția dosarului DNA în care este cercetat directorul executiv al Waldevar Energy. Ancheta vizează un contract pentru construirea unui sistem de stocare a energiei electrice, în legătură cu care procurorii susțin că ar fi fost solicitată o mită de 450.000 de euro plus TVA, reprezentând 2% din valoarea contractului.

Waldevar, 20 de șantiere la finalul lui 2024

În noiembrie 2024, Waldevar declara că avea organizări de șantier în 20 de locații, cu termene de predare în 2024 sau 2025, și că ajunsese la aproximativ 800 MWp contractați și construiți. Compania indica la acel moment o echipă de 850 de angajați. Bilanțul pentru 2024 depus la Ministerul Finanțelor consemnează un număr mediu anual de 504 salariați.

Tot atunci, Waldevar anunța că în primele opt luni din 2024 realizase o cifră de afaceri de 25,7 milioane de euro, față de 10,1 milioane de euro în perioada similară din 2023. La finalul anului, compania a raportat în bilanț o cifră de afaceri netă de 190,07 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 38,2 milioane de euro, calculat la cursul BNR de la sfârșitul lunii decembrie 2024.

În prezentările publice ale companiei din această perioadă apar mai multe proiecte realizate sau aflate în lucru, între care unul de 130 MWp la Călugăreni, unul de 63 MWp la Mihăilești, un proiect de 23 MWp la Albina, în județul Timiș, precum și unul de 45 MWp la Petershagen, în Germania.

În iunie 2024, Waldevar a semnat primele contracte pentru proiecte din România cu o companie din grupul polonez R.Power. Contractele prevedeau furnizarea, instalarea, construcția și punerea în funcțiune a unor centrale fotovoltaice, fără furnizarea panourilor fotovoltaice și a invertoarelor. Valoarea exactă a contractelor nu a fost făcută publică.

Grupul polonez a precizat însă că valoarea lor totală nu depășea 10% din capitalurile sale proprii. Raportat la capitalurile proprii de aproximativ 780,9 milioane de zloți din ultimele situații financiare anuale disponibile la acel moment, pragul de 10% însemna circa 78,1 milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 18 milioane de euro.

Cum au crescut afacerile Waldevar în ultimii 10 ani

Datele Ministerului Finanțelor arată că Waldevar Energy avea, în urmă cu zece ani, o cifră de afaceri de 42.700 de lei și un profit net de 26.995 de lei. În 2017, societatea a raportat venituri zero. În 2018, cifra de afaceri a fost de 54.138 de lei, iar în 2019 de 38.740 de lei.

Creșterea a devenit vizibilă începând din 2020, când cifra de afaceri a ajuns la 472.250 de lei, apoi la 3,39 milioane de lei în 2021, 31,09 milioane în 2022 și 80,47 milioane în 2023. În următorii doi ani, cifra de afaceri a crescut de peste cinci ori, ajungând la 190,07 milioane de lei în 2024 și la 436,03 milioane de lei în 2025.

Profitul net a crescut, la rândul său, de la 227.845 de lei în 2020 la 1,08 milioane în 2021, 7,33 milioane în 2022, 15,28 milioane în 2023 și 20,06 milioane de lei în 2024, pentru ca în 2025 să ajungă la 50,40 milioane de lei.

În valoare absolută, 2025 marchează cea mai mare creștere anuală din perioada 2016–2025: cifra de afaceri a avansat cu aproape 246 de milioane de lei față de anul precedent, iar profitul net cu peste 30,3 milioane de lei.

Dosarul mitei de 450.000 de euro

Dosarul DNA privește un contract încheiat în iulie 2026 pentru construirea unui sistem de stocare a energiei în baterii la Gheorgheni. Potrivit datelor publicate de GEN-I Sonce, contractul încheiat cu Waldevar Energy prevede o capacitate de 55 MW/220 MWh și a fost semnat de Gregor Hudohmet, directorul GEN-I Sonce, și Cristian Dragomir, directorul executiv al Waldevar Energy.

Cu o lună înainte, cele două companii semnaseră un alt contract pentru lucrări la Gheorgheni, care prevede realizarea unei stații electrice de 110 kV și 63 MVA și lucrări de racordare la rețeaua de transport.

Procurorii susțin că Gregor Hudohmet ar fi solicitat 450.000 de euro plus TVA, reprezentând 2% din valoarea contractului pentru sistemul de stocare. Pentru disimularea destinației reale a banilor, suma urma să fie plătită de Waldevar Energy către o altă societate comercială, al cărei nume nu a fost făcut public, în baza unui contract de recomandare („referral”), cu „comision de succes”.

Potrivit anchetatorilor, Cristian Theodor Dragomir ar fi exercitat în mod repetat presiuni asupra administratorului Waldevar Energy pentru ca societatea să achite cei 450.000 de euro către firma indicată pentru plata „comisionului de succes”.

Dragomir este cercetat pentru complicitate la luare de mită, iar Hudohmet pentru luare de mită. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Poziția Waldevar Energy în dosarul DNA

Waldevar Energy s-a delimitat de faptele investigate și a transmis că societatea nu a participat la faptele de corupție cercetate și nu a beneficiat de acestea. Compania susține că activitatea lui Dragomir era verificată intern de aproximativ un an și jumătate și că a sesizat autoritățile după identificarea unor nereguli.