Apple, obligată să plătească 5,7 miliarde de dolari după un proces privind tehnologia folosită pe iPhone și Apple Watch

Disputa a fost declanșată de compania audio Taction Technology, care a susținut că Apple a utilizat fără permisiune tehnologii protejate de două dintre brevetele sale, potrivit BBC.

Tehnologia folosită pentru vibrațiile dispozitivelor

Sistemele haptice permit dispozitivelor să ofere utilizatorului senzații tactile prin vibrații, de exemplu atunci când este primită o notificare sau este apăsat un buton virtual. Astfel de tehnologii sunt întâlnite în smartphone-uri, ceasuri inteligente și controlere pentru jocuri video.

În cazul Apple, sistemul propriu poartă numele „Taptic Engine”. Acesta a debutat odată cu Apple Watch, în 2014, fiind ulterior dezvoltat și integrat pe scară mai largă în produsele companiei.

Taction Technology, producător de căști și echipamente pentru gaming, a deschis acțiunea împotriva Apple în 2021. Compania susținea că îmbunătățirile aduse sistemului haptic al Apple încălcau două brevete acordate Taction în 2020.

În plângerea sa, Taction a acuzat Apple că a beneficiat comercial de tehnologia respectivă fără să dețină o licență sau o altă autorizare pentru utilizarea invențiilor.

Apple contestă verdictul

Apple respinge acuzațiile și susține că tehnologia sa este fundamental diferită de cea dezvoltată de Taction.

Compania a transmis, potrivit BBC, că nu este de acord nici cu verdictul, nici cu valoarea despăgubirilor și că va formula apel. Apple susține, de asemenea, că inclusiv testele efectuate asupra produselor sale în timpul procesului ar fi demonstrat diferențe între Taptic Engine și tehnologia Taction.

Juriul nu a stabilit că Apple ar fi încălcat în mod intenționat brevetele respective.

Un proces care a avut inițial un rezultat favorabil Apple

Cazul a trecut prin mai multe etape judiciare. În 2023, un judecător din San Diego stabilise că Apple nu a încălcat brevetele Taction.

Ulterior, dosarul a ajuns în fața unei instanțe federale de apel, iar disputa s-a întors în sistemul judiciar. Procesul desfășurat în septembrie la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud al Californiei s-a încheiat cu un verdict favorabil Taction și cu stabilirea despăgubirilor de 5,7 miliarde de dolari.

Apple s-a confruntat în ultimii ani și cu alte litigii importante privind proprietatea intelectuală. Potrivit sursei citate, în noiembrie 2025, compania a fost obligată să plătească 634 de milioane de dolari firmei de tehnologie medicală Masimo, într-un litigiu privind un brevet asociat tehnologiei de măsurare a oxigenului din sânge.