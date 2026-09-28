Iranul a depus o plângere la agenția ONU pentru aviație împotriva SUA

Statele Unite au impus sancțiuni întregului sector aviatic iranian la începutul lunii septembrie și au promis că vor adopta o linie dură împotriva companiilor străine care oferă asistență, relatează Le Figaro.

Miercuri, data intrării în vigoare a interdicțiilor, principalele companii aeriene iraniene au fost nevoite să își anuleze zborurile internaționale atunci când principalele companii aeriene regionale, inclusiv cele care deservesc țările din Golf, și-au impus propriile interdicții. „Iranul a depus un protest oficial la Organizația Aviației Civile Internaționale pentru a apăra drepturile legitime ale sectorului aviatic și pentru a contracara restricțiile ilegale impuse de Statele Unite”, a declarat șeful Autorității Aviației Civile din Iran, Abuzar Shiroudi.

OACI, cu sediul central la Montreal, este o agenție ONU. „În consultare cu Ministerul Afacerilor Externe, am depus, de asemenea, o plângere la Curtea Internațională de Justiție de la Haga”, a adăugat Shiroudi, citat de agenția de știri de stat IRNA.

Mai multe destinații sunt indisponibile

Turcia vecină rămâne principala opțiune pentru iranienii care doresc să părăsească Iranul sau să se întoarcă acasă, în principal prin intermediul unor mici companii aeriene iraniene. Conexiunile cu Afganistan, Pakistan, China, Rusia, Malaezia și Thailanda sunt încă posibile deocamdată.

Acestea nu mai sunt deservite de Dubai, care era cea mai importantă destinație din Orientul Mijlociu pentru companiile aeriene iraniene, cu mai multe zboruri pe zi din Iran. Aeroportul din Dubai servea adesea ca escală pentru călătorii iranieni care se îndreptau spre Europa, Asia sau Africa sau ca destinație finală pentru oamenii de afaceri. Șeful Aeroportului Internațional Imam Khomeini din Teheran a declarat duminică la televiziunea națională că aproximativ treizeci de destinații internaționale rămân deservite.