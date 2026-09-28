Andy Burnham va merge „mai departe și mai repede” decât Keir Starmer în ceea ce privește relansarea procesului privind Brexit-ul

Guvernul lui Andy Burnham va merge „mai departe și mai repede” în restabilirea legăturilor cu Uniunea Europeană, a declarat ministrul său pentru relațiile cu UE, Hamish Falconer, potrivit POLITICO.

El le-a spus luni delegaților prezenți la conferința partidului de la Liverpool că aceștia vor auzi marți și câteva declarații din partea premierului Andy Burnham despre relația Regatului Unit cu UE.

„Prim-ministrul este, evident, ambițios. Ne concentrăm acum asupra summitului. Dorim să avansăm mai departe și mai repede în relația noastră cu Europa, și cred că vorbim în mod clar despre cifre destul de mari în ceea ce privește contribuția totală la PIB”, a spus Falconer.

„Dar va trebui să intrăm în detaliile precise ale ceea ce considerăm că poate oferi un pachet odată ce vom fi încheiat negocierile privind summitul și odată ce vom fi stabilit o cale de urmat”, a adăugat ministrul.

Acesta a precizat, în cadrul unui eveniment organizat de Institutul Tony Blair pentru Schimbare Globală, că Andy Burnham consideră relația cu Europa o mare problemă pentru Regatul Unit și că Brexit-ul nu a fost un succes.

„El consideră că Europa este o chestiune importantă pentru Regatul Unit, că Brexit-ul nu a fost un succes și, prin urmare, îmi încredințează, pe bună dreptate, un set ambițios de instrucțiuni pentru a încerca să ne apropiem mai repede de Europa”, a spus Falconer.

Liniile roșii ale Brexit-ului rămân

Cu toate acestea, Andy Burnham a fost „clar” în privința menținerii liniilor roșii stabilite după Brexit. Acestea se referă la piața unică, uniunea vamală și libera circulație.

Cancelarul John Healey s-a întâlnit la începutul acestei luni, la Dublin, cu miniștrii de Finanțe ai UE. El a propus ca firmele britanice să fie incluse în agenda industrială „Made in Europe” a Bruxelles-ului.

Ed Miliband: „Viitorul nostru stă într-un parteneriat mai puternic și mai profund cu Uniunea Europeană”

Și ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a vorbit luni despre relația cu Uniunea Europeană. Într-un discurs susținut la Liverpool, el a spus că viitorul Regatului Unit depinde de un parteneriat „mai profund” cu UE.

„Europa nu este doar spațiul nostru geografic, ci mult mai mult decât atât”, a spus Miliband.

„Este modul în care ne promovăm valorile, de la schimbările climatice până la Orientul Mijlociu. Este modul în care ne promovăm interesele, de la comerț până la apărare. Este locul în care ne construim și ne protejăm alianțele”, a mai spus acesta.

„Așadar, nu este vorba pur și simplu de Marea Britanie acționând singură, ci de Marea Britanie alături de alții. Și în ceea ce privește economia, apărarea și securitatea, declar în fața acestei conferințe că viitorul nostru stă într-un parteneriat mai puternic și mai profund cu Uniunea Europeană.”

Summitul Regatului Unit și UE nu are încă o nouă dată

Summitul dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, care ar trebui să încheie rundă de negocieri din prezent, nu are încă o nouă dată.

Reuniunea fusese programată inițial pentru luna iulie, dar a fost amânată după căderea guvernului condus de Keir Starmer.

Oficialii britanici vor ca UE să ofere garanții că întreprinderile din Regatul Unit nu vor fi afectate de noile măsuri „Made in Europe”, care vor exclude unele țări terțe de la contractele Uniunii Europene.

Oficialii UE au transmis că nu pot oferi astfel de garanții, deoarece legislația se află încă într-o etapă incipientă, fiind în continuare negociată între statele membre.

În cadrul discursului susținut la Liverpool, Hamish Falconer a calificat măsurile „Made in Europe” drept „alarmante” și a spus că este „în mod evident foarte concentrat asupra intereselor industriei britanice”.