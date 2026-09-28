Ruptură în tabăra lui Trump. Unii dintre cei mai loiali susținători îl numesc „escroc și mincinos”

„Front Row Joes” este un grup de susținători MAGA devotați care îl urmează pe Trump prin Statele Unite, dormind în afara locațiilor unde acesta susține mitinguri și discursuri pentru a obține cele mai bune locuri.

Cu alegerile de la jumătatea mandatului care se apropie, opiniile lor ar putea ridica semne de întrebare pentru republicani, potrivit The Independent.

Doi membri s-au desprins de grup

Doi membri importanți, Trisha Hope și Rick Frazier, s-au despărțit de grup după ce au devenit dezamăgiți de Trump din cauza modului în care acesta a gestionat scandalul Jeffrey Epstein și războiul din Iran, au declarat ei pentru Politico.

Hope, care se declară „activistă J6” și s-a alăturat grupului Joes în 2018, a spus că și-a pierdut încrederea în președinte după ce acesta și-a exprimat frustrarea în legătură cu Epstein, în timpul unei ședințe de Cabinet din 8 iulie.

„Mai vorbiți încă despre Jeffrey Epstein?”, s-a răstit Trump la un reporter. „Omul ăsta este discutat de ani de zile”.

Hope, din Texas, a descris momentul pentru Politico drept „un pumnal în inima mea”.

„A fost ca și cum s-ar fi aprins un întrerupător și s-ar fi ridicat un văl. L-am văzut pentru cine era cu adevărat și, de atunci, nu am mai putut să nu văd asta”, a spus ea.

„Sunt doar minciuni”

Războiul lui Trump cu Iranul, ajuns acum în a opta lună, i-a consolidat lui Hope opinia despre președinte.

„A spus de 600 de ori diferite că războiul s-a terminat”, a spus ea. „Ne spune că ei nu au armată, că nu au marină. Încă aruncă lucruri în aer. Sunt doar minciuni”.

Hope este atât de nemulțumită de președinte încât a spus că ar susține o procedură de destituire.

„Dacă pierdem alegerile de la jumătatea mandatului și el este din nou pus sub acuzare, voi merge pe holurile Congresului pentru a susține acea destituire”, a spus ea.

Frazier, membru fondator al grupului Joes, împărtășește frustrările lui Hope, dar a recunoscut că cei doi reprezintă doar două persoane și a spus că 95% dintre membrii grupului rămân „de neclintit” în sprijinul lor.

Cu toate acestea, el a indicat aceleași probleme invocate de Hope pentru plecarea sa.

„Infracțiunile Epstein și alimentarea complexului militar-industrial… acestea sunt mari probleme pentru mine”, a declarat Frazier, care a participat la peste 100 de mitinguri ale lui Trump, pentru Politico. „S-a promovat drept un președinte care nu pornește războaie. Asta nu a funcționat.”

Frazier, care locuiește în Ohio, a spus că este atât de frustrat încât s-ar putea să nu voteze deloc în noiembrie.

Trump le lăuda devotamentul

Trump a lăudat devotamentul grupului la un miting organizat în iulie, în Georgia, în timp ce își promova programul de investiții „Trump Accounts”.

„Front Row Joes, îi iubesc pe oamenii ăștia”, a spus Trump. „Îi iubesc pe oamenii ăștia. Cred că sunt aproximativ 280… Nu știu ce naiba fac, cred că fac și mulți bani. Aud că sunt foarte bogați. Ne urmează. E ca la un concert rock, nu? Vă distrați, nu? Vă mulțumesc. Au fost alături de mine chiar de la început”, a mai spus el.

Hope l-a criticat atunci pe Trump pentru afirmația că membrii grupului sunt „bogați”.

„Asta îmi arată cât de complet rupt de realitate este în privința sacrificiilor pe care acești oameni le-au făcut pentru a-l susține”, a spus ea.