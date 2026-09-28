Sondaj în Ucraina. 72% dintre respondenți îl consideră pe Zelenski responsabil pentru corupție

Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), 72% dintre ucrainenii consideră că președintele Volodimir Zelenski poartă o responsabilitate personală pentru actele de corupție comise de persoane din anturajul său, scrie Kyiv Post.

La întrebarea dacă Zelenski este personal responsabil pentru corupția din rândul colaboratorilor săi, 72% dintre respondenți au răspuns „da”. Alți 25% au răspuns „nu”, iar 3% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

KIIS spune că rezultatul nu trebuie interpretat ca o acuzație potrivit căreia Volodimir Zelenski ar fi participat personal la acte de corupție.

Potrivit institutului, respondenții par să înțeleagă în principal „responsabilitatea” într-un sens politic, adică un lider trebuie să răspundă pentru modul în care persoanele din jurul său se comportă.

Răspunsurile sunt diferite în funcție de nivelul de încredere în președintele ucrainean.

Dintre cei care au spus că au încredere deplină în Zelenski, 3% îl consideră responsabil pentru corupția colaboratorilor săi, în timp ce 81% nu îl consideră responsabil. În rândul celor care au declarat că nu au deloc încredere în președinte, 85% îl consideră responsabil.

Corupția și războiul, principalele îngrijorări

Participanții au fost rugați să aleagă cel mult trei probleme dintr-o listă de 12. Cel mai des au fost menționate corupția din guvern, de 50% dintre respondenți, și atacurile cu rachete și drone, de 40%.

Pe următoarele locuri s-au aflat incompetența guvernului, cu 30%, salariile și pensiile mici, cu 28%, activitatea centrelor de recrutare militară din Ucraina, cu 24%, creșterea prețurilor, cu 23%, și situația de pe front, cu 21%.

În total, 53% dintre respondenți au indicat fie atacurile, fie situația de pe front. În schimb, 64% au ales fie corupția, fie incompetența guvernului.

KIIS spune că rezultatele arată că problemele legate de război rămân o mare îngrijorare pentru populație, chiar dacă nemulțumirea față de guvern a fost menționată ceva mai des.

Sondajul arată și că 72% dintre cei chestionați consideră că nivelul corupției din Ucraina a crescut de la începutul invaziei rusești la scară largă.

Doar 6% cred că nivelul corupției a scăzut, în timp ce restul consideră că situația a rămas neschimbată sau nu au putut oferi un răspuns.

Cum a fost realizat sondajul

Potrivit Kyiv Post, KIIS a intervievat telefonic 1.002 adulți în perioada 12-21 septembrie. Sondajul a fost realizat în zonele controlate de guvernul ucrainean.

În eșantion nu au fost incluse persoanele care locuiesc în teritoriile ocupate de Rusia și nici ucrainenii care au părăsit țara după februarie 2022.

Institutul precizează că marja oficială de eroare diferă în funcție de rezultat și că situația specifică perioadei de război poate introduce distorsiuni suplimentare în rezultate.