Un fost ministru ungar, reținut după ridicarea imunității. Péter Magyar: Altul „se ascunde” în Parlament

Liderul ungar a prezentat situația celor doi foști miniștri într-o postare pe rețelele sociale. „Miklós Seszták este deja în arest, iar Balázs Hankó se ascunde în clădirea Parlamentului și încearcă să amâne intervenția autorităților”, a scris Péter Magyar.

Parlamentul Ungariei a suspendat luni imunitatea parlamentară a celor doi foști miniștri, permițând autorităților să continue anchetele. În aceeași ședință extraordinară a fost ridicată și imunitatea premierului Péter Magyar. Procurorii pot continua cercetările în cazul unui incident din 2024, când Magyar ar fi luat telefonul unui bărbat care îl filma într-un club din Budapesta și l-ar fi aruncat ulterior în Dunăre. Premierul neagă că ar fi comis o infracțiune și a cerut el însuși ridicarea imunității.

Miklós Seszták, reținut după ce s-a prezentat la Parchet

Fostul ministru al Dezvoltării Naționale, Miklós Seszták, deputat al Partidului Popular Creștin Democrat (KDNP), s-a prezentat voluntar la sediul Parchetului Central de Investigații din Budapesta, la scurt timp după votul Parlamentului. Ulterior, el a fost reținut, informația fiind confirmată de avocatul său.

Înainte de a intra în sediul Parchetului, Seszták a respins acuzațiile care îi sunt aduse și a declarat că venise pentru a da declarații.

Procurorii îl suspectează pe fostul ministru de implicare într-un caz de corupție privind Volánbusz, compania de transport cu autobuze deținută de statul ungar. În perioada în care Seszták conducea Ministerul Dezvoltării Naționale, instituția sa supraveghea compania de administrare a activelor statului (MNV), care exercita drepturile de proprietar asupra Volánbusz.

Anchetatorii suspectează că Seszták și directorul general de atunci al MNV ar fi primit, prin intermediari, peste 11 miliarde de forinți (aproximativ 34 de milioane de dolari) de la reprezentantul unor companii care aveau contracte cu Volánbusz, în perioada 2015-2018.

Informații publicate ulterior de presa ungară arată că valoarea totală a mitei investigate în cazul lui Seszták ajunge la aproximativ 12,6 miliarde de forinți.

Fostul ministru al Culturii: „Nu mă ascund”

În cazul lui Balázs Hankó, fost ministru al Culturii și Inovării și actual deputat Fidesz, situația este diferită. După ridicarea imunității, Hankó a rămas în clădirea Parlamentului, iar Péter Magyar a susținut că acesta „se ascunde” pentru a evita intervenția autorităților.

Hankó a respins însă acuzația. „Nu mă ascund. Dimineață am participat la ședința Comisiei pentru imunități, apoi am susținut o conferință de presă, unde am spus clar că sunt aici, în Parlament, și lucrez”, a declarat fostul ministru, citat de 24.hu.

„Dacă vor să mă ia, să o facă de aici, de la locul meu de muncă”, declarase fostul ministru. Hankó anunțase încă de dimineață că intenționează să rămână în Parlament până când va afla ce măsuri vor lua autoritățile împotriva sa.

Bani care ar fi ajuns în campania electorală

Fostul ministru al Culturii este anchetat în legătură cu modul în care au fost acordate finanțări prin Fondul Cultural Național (NKA), instituție publică ce sprijină proiecte culturale în Ungaria.

Procurorii suspectează că unele cereri depuse în cadrul unei proceduri deschise în vara anului 2025 ar fi fost aprobate fără o evaluare efectivă.

O parte dintre bani ar fi fost folosită pentru cheltuieli legate de campania pentru alegerile parlamentare din 2026 și în scopuri personale.

Fostul oficial respinge însă acuzațiile și susține că fondurile au fost acordate cu respectarea legii.