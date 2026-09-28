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Ancheta atacului dejucat la baza SUA din Marea Britanie ia amploare. Legături cu Iranul

Poliția britanică îi interoga luni pe cinci bărbați suspectați de infracțiuni privind explozibilii și terorismul, după ce aceștia au fost reținuți în apropierea unei baze aeriene care a fost folosită de Statele Unite pentru a lovi ținte din Iran.
Ancheta atacului dejucat la baza SUA din Marea Britanie ia amploare. Legături cu Iranul
Sursa foto: X @OsintExperts
Alexandra-Valentina Dumitru
28 sept. 2026, 10:40, Știri externe
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Cinci bărbați, reținuți în apropierea bazei

Polițiștii i-au reținut pe cei trei bărbați în primele ore ale zilei de duminică, după ce au primit informații potrivit cărora trei furgonete albe de mari dimensiuni fuseseră văzute îndreptându-se către aerodromul militar RAF Fairford, din vestul Angliei.

Donald Trump a declarat că suspecții intenționau să provoace „pagube mari” și că se aflau de ceva timp în atenția autorităților britanice și americane, potrivit Reuters. O fermieră din zonă a spus însă că ea a alertat poliția după ce a văzut un grup de „bărbați cu glugă și cu fețele acoperite” fugind pe câmpuri.

Ancheta vizează inclusiv o posibilă legătură cu Iranul

Anchetatorii britanici specializați în combaterea terorismului nu au precizat public cine cred că s-ar afla în spatele incidentului. O sursă familiarizată cu ancheta a declarat că o motivație asociată Iranului este considerată cea mai probabilă, însă sunt analizate și posibilitatea unei operațiuni ruse de sabotaj sau cea a unui complot islamist.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat luni pentru BBC News că nu va face speculații cu privire la motivele unei anchete aflate în desfășurare.

El a adăugat, referindu-se la amenințarea reprezentată în general de Iran pentru Marea Britanie: „Știm că Iranul și grupările sale proxy vor să ne facă rău. Știm că urăsc democrația noastră și știm că trebuie în mod regulat să dejucăm încercările Iranului de a ne amenința fie interesele, fie aliații”.

În luna mai, Marea Britanie a impus sancțiuni împotriva a 12 persoane și entități asociate Iranului, acuzându-le de implicare în activități ostile, inclusiv în planificarea unor atacuri și furnizarea de servicii financiare unor grupări care urmăresc destabilizarea Marii Britanii și a altor țări.

Iranul a negat în repetate rânduri implicarea în atacuri sau comploturi în Marea Britanie și în alte țări.

Baza aeriană, izolată de poliție

Guvernul britanic autorizase Statele Unite să folosească bombardierele staționate la Fairford pentru a lovi instalații iraniene de rachete care atacau nave în Strâmtoarea Ormuz.

Guvernul a transmis că premierul Andy Burnham este informat periodic cu privire la incident. El a anulat participarea la cel puțin două evenimente de duminică din cadrul conferinței anuale a Partidului Laburist.

Gărzile Revoluționare ale Iranului avertizaseră Marea Britanie în luna iulie să nu permită bombardierelor americane să decoleze de la Fairford, afirmând că orice bază folosită pentru lansarea unor atacuri ar reprezenta o țintă legitimă.

La Fairford, poliția a instituit un perimetru de securitate pe o rază de 400 de metri în jurul bazei și a evacuat locuitorii din 85 de case.

Un robot de intervenție pentru dispozitive explozive putea fi văzut duminică operând în jurul celor trei furgonete albe, în timp ce măsurile de securitate au fost intensificate în zona bazei. Polițiști înarmați au păzit intrarea principală, iar utilaje de mari dimensiuni au fost folosite pentru blocarea celorlalte căi de acces.

Măsurile de securitate au fost intensificate și la alte baze americane din Marea Britanie.

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