Scandal la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA: acuzații de agresiuni sexuale și „sancțiuni” care ar fi inclus redactarea unor eseuri

Cazul provoacă controverse și din cauza sancțiunilor pe care instituția le-ar fi aplicat unora dintre studenții implicați, potrivit publicației The Independent.

Atacul ar fi avut loc într-o casă a fraternității Chi Phi

Reclamanta, identificată în documentele judiciare drept Jane Doe pentru protejarea identității, susține că incidentul s-a produs în octombrie 2024, într-o clădire a fraternității Chi Phi din Ithaca, statul New York. Tânăra avea atunci 20 de ani și era studentă la Cornell.

Potrivit plângerii civile, aceasta se afla în vizită la un prieten și consumase alcool, iar doi studenți ar fi convins-o să inhaleze o substanță despre care i-au spus că este ketamină.

Documentele depuse în instanță susțin că, ulterior, unul dintre bărbați ar fi transmis un mesaj pe grupul de Snapchat al fraternității, invitând și alți membri să vină. Reclamanta afirmă că șapte bărbați au agresat-o sexual pe parcursul mai multor ore.

Acuzațiile nu au dus însă la punerea sub acuzare penală. Procuratura din comitatul Tompkins a precizat că, după analizarea investigației poliției, a concluzionat că nu există suficiente probe pentru formularea unor acuzații penale.

Controverse privind sancțiunile universității

Tânăra a raportat incidentul poliției Cornell pe 8 noiembrie 2024. Ulterior, universitatea a declanșat o investigație în baza procedurilor Title IX, legislația federală americană care interzice discriminarea pe criterii de sex în programele educaționale finanțate federal.

Potrivit echipei juridice a reclamantei, dintre cei șapte studenți nominalizați în proces, doar doi ar fi fost exmatriculați. Ceilalți ar fi primit sancțiuni administrative mai puțin severe, inclusiv suspendări temporare, participarea la diferite programe sau redactarea unor eseuri.

Această ultimă măsură a provocat critici inclusiv din partea publicației studențești The Cornell Daily Sun, care a considerat că o asemenea abordare diminuează gravitatea acuzațiilor.

Cornell spune că a respectat procedurile

Universitatea respinge implicit acuzațiile privind lipsa unei reacții adecvate. Cornell a transmis că instituțiile sale competente au investigat și judecat administrativ cazul în conformitate cu politicile universității. Conducerea precizează că legislația federală privind confidențialitatea dosarelor studenților îi interzice să facă publice sancțiunile individuale.

Totodată, filiala Chi Phi implicată în caz rămâne interzisă în campus. Organizația națională a fraternității a declarat că acuzațiile sunt „profund îngrijorătoare” și că violența sexuală este incompatibilă cu principiile sale.

Fosta studentă, care a renunțat la studiile la Cornell după incident, solicită acum despăgubiri compensatorii și punitive, fără ca valoarea acestora să fi fost precizată. Procesul invocă, între altele, neglijența și lipsa unei supravegheri adecvate.