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Moment istoric pentru SpaceX. Starship va fi lansată în primul zbor orbital

SpaceX se pregătește pentru unul dintre cele mai importante teste din istoria programului Starship. Compania va încerca pentru prima dată să ducă gigantica rachetă pe orbită și să lanseze sateliți funcționali.
Moment istoric pentru SpaceX. Starship va fi lansată în primul zbor orbital
SpaceX/sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
28 sept. 2026, 10:25, Știri externe
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Lansarea este programată pentru luni, de la baza Starbase din Texas. Potrivit CNN, fereastra de lansare are o durată de 75 de minute și urma să se deschidă la 8:15, ora Coastei de Est a SUA. Misiunea marchează trecerea Starship într-o etapă nouă. Până acum, toate cele 13 zboruri de test au urmat traiectorii suborbitale, astfel încât nava să poată reveni pe Pământ chiar și în cazul pierderii controlului. De această dată, Starship va încerca să intre efectiv pe orbită.

Starship va transporta 26 de sateliți Starlink

Dacă testul reușește, nava va desfășura 26 de sateliți Starlink din noua generație. Misiunea ar putea dura aproape 10 ore, timp în care Starship va efectua șase rotații în jurul Pământului. După încheierea zborului orbital, nava va încerca să reintre în atmosferă și să aterizeze controlat în Oceanul Pacific, în largul coastelor statului Chile.

Misiunea rămâne însă una de test. SpaceX a introdus modificări pentru a rezolva problemele întâlnite la zborul precedent, inclusiv dificultățile de reaprindere a motoarelor boosterului Super Heavy. Una dintre cele mai importante provocări va fi reintrarea în atmosferă. Scutul termic al Starship trebuie să reziste unor temperaturi care pot ajunge la aproximativ 1.370 de grade Celsius.

Primul zbor orbital schimbă miza pentru SpaceX

Intrarea pe orbită este importantă deoarece Starship este proiectată să devină complet reutilizabilă. SpaceX vrea să recupereze atât nava, cât și boosterul și să le poată folosi din nou. Compania vede Starship ca pe baza unor misiuni mult mai ambițioase, inclusiv transportul astronauților NASA pe Lună. Pentru moment însă, obiectivul principal este să demonstreze că Starship poate ajunge pe orbită, poate desfășura sateliți și poate reveni în siguranță pe Pământ.

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