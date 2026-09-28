Un nou atac rusesc în Ucraina: două adolescente printre răniți. Aproape 200 de confruntări pe front

Patru persoane, între care două adolescente, au fost rănite într-un atac rusesc cu dronă asupra unei zone rezidențiale din regiunea Cernihiv. Luptele continuă și pe linia frontului, unde armata ucraineană a raportat aproape 200 de confruntări într-o singură zi.

Atacul a avut loc duminică seara, în Novhorod-Siversky, în nordul Ucrainei, potrivit Interfax-Ukraine, care citează autoritățile regionale.

Printre răniți se numără două fete de 15 și 17 ani și doi tineri de 19 și 27 de ani. Cei doi bărbați au fost internați în spital și sunt în stare stabilă, iar adolescentele primesc tratament ambulatoriu.

Mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate în urma atacului.

Ulterior, forțele ruse au atacat cu o dronă de tip Molnia un obiectiv economic din Semenivka, tot în regiunea Cernihiv, iar luni dimineață o dronă a lovit infrastructura critică din aceeași regiune.

Aproape 200 de confruntări pe front

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat duminică seara 197 de confruntări pe linia frontului de la începutul zilei, cele mai intense lupte fiind în direcțiile Kostiantynivka și Pokrovsk.

Forțele ruse au lansat 64 de atacuri aeriene și au folosit 196 de bombe aeriene ghidate.

Armata ucraineană susține că Rusia a folosit, de asemenea, 5.565 de drone kamikaze, concepute să lovească direct ținta și să se distrugă la impact, și a lansat 2.132 de atacuri asupra localităților și pozițiilor trupelor ucrainene.

În nordul regiunii Donețk, forțele ucrainene susțin că au respins 20 de atacuri rusești în zona Kostiantynivka, iar o altă confruntare era încă în desfășurare la momentul publicării bilanțului.

În zona Pokrovsk, în vestul regiunii Donețk, alte 15 atacuri rusești au fost respinse, iar trei confruntări continuau. Trupele Moscovei au încercat să avanseze în apropierea mai multor localități din zonă.

Alte lupte au avut loc în estul și sud-estul Ucrainei, inclusiv în regiunile Harkov, Donețk și Zaporojie.