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Fum la bordul unui avion care traversa Atlanticul. Aeronava a aterizat de urgență în Portugalia

Un avion Delta Air Lines care efectua un zbor între Barcelona și Boston a fost nevoit să aterizeze de urgență în Portugalia, după ce în cabină a fost semnalată prezența fumului. Mai mulți pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar trei dintre ei au fost transportați la spital.
Fum la bordul unui avion care traversa Atlanticul. Aeronava a aterizat de urgență în Portugalia
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
28 sept. 2026, 11:09, Știri externe
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Incidentul s-a produs duminică, 27 septembrie, în timpul zborului DL251, care decolase din Barcelona și urma să traverseze Atlanticul cu destinația Boston, în Statele Unite, potrivit Reuters.

Delta Air Lines a precizat că aeronava a fost redirecționată către Porto în urma unei probleme de natură mecanică și că aterizarea s-a desfășurat în siguranță.

Potrivit datelor serviciului de monitorizare a traficului aerian Flightradar24, avionul a plecat din Barcelona în jurul orei locale 15:15 și a ajuns pe aeroportul din Porto la aproximativ 17:45.

Aeronava implicată în incident era un Airbus A330, model utilizat frecvent pentru cursele pe distanțe lungi, inclusiv pentru legăturile dintre Europa și America de Nord.

Trei pasageri, transportați la spital

Reprezentanții serviciilor portugheze de urgență și protecție civilă au precizat că aterizarea neprogramată a fost determinată de apariția fumului în cabina avionului.

După ce aeronava a ajuns pe Aeroportul Francisco Sá Carneiro din Porto, echipele medicale au intervenit pentru evaluarea pasagerilor.

Opt persoane au primit îngrijiri medicale direct pe platforma aeroportului, potrivit autorităților portugheze. Alte trei persoane au fost transportate la spital pentru tratament.

În total, 11 pasageri au avut astfel nevoie de asistență medicală după incident. Nu au fost comunicate informații privind existența unor răni grave și nici detalii despre starea celor trei persoane transportate la unitatea medicală.

Zborul urma să ajungă în Boston

Cursa DL251 asigura legătura dintre Barcelona, una dintre destinațiile europene importante pentru traficul turistic internațional, și Boston, pe coasta de est a Statelor Unite.

Incidentul a avut loc înainte ca aeronava să înceapă partea principală a traversării Atlanticului, ceea ce a permis devierea către Porto, aflat pe coasta de vest a Peninsulei Iberice.

Compania aeriană a confirmat aterizarea în siguranță și a indicat o problemă mecanică drept motiv al devierii. Autoritățile portugheze au precizat, la rândul lor, că situația de urgență a fost provocată de fumul semnalat în cabină.

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