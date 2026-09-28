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Trump i-ar fi propus lui Xi să cumpere arme americane. Dezvăluirea ambasadorului SUA în China

Președintele Donald Trump i-ar fi adresat lui Xi Jinping o propunere neobișnuită în timpul discuțiilor dintre cei doi lideri.
Trump i-ar fi propus lui Xi să cumpere arme americane. Dezvăluirea ambasadorului SUA în China
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
28 sept. 2026, 11:15, Știri externe
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Potrivit ambasadorului american în China, Trump l-a întrebat pe liderul chinez dacă este interesat să cumpere arme din Statele Unite, scrie AP. David Perdue a făcut dezvăluirea într-un interviu acordat presei, la câteva zile după vizita de stat a lui Xi în SUA. Ambasadorul nu a precizat când a avut loc discuția.

Trump a legat oferta de vânzările de arme către Taiwan

Perdue a explicat că Trump continuă să susțină vânzările de armament către Taiwan, în ciuda opoziției Beijingului. Potrivit ambasadorului, președintele american i-ar fi spus lui Xi că Statele Unite vând arme mai multor țări din întreaga lume și, la un moment dat, l-ar fi întrebat dacă și China dorește să cumpere.

„El chiar l-a întrebat pe președintele Xi dacă ar vrea să cumpere”, a declarat Perdue. Declarația vine în contextul în care Beijingul cere Washingtonului să oprească vânzările de arme către Taiwan. China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și se opune sprijinului militar american acordat insulei.

Statele Unite nu recunosc Taiwanul ca stat independent, dar legislația americană prevede furnizarea mijloacelor necesare pentru apărarea insulei. Washingtonul este principalul furnizor de armament al Taiwanului.

Trump i-a oferit lui Xi Jinping o primire spectaculoasă la Washington. Sursa foto: X

Beijingul cere oprirea vânzărilor de arme către Taiwan

Problema armamentului pentru Taiwan a fost discutată și în cadrul întâlnirilor recente dintre Trump și Xi. China a cerut în repetate rânduri Washingtonului să oprească vânzările de arme către Taipei. Înaintea vizitei lui Xi la Washington, Reuters relata că liderul chinez urma să insiste asupra acestui subiect în discuțiile cu Trump.

Administrația americană a aprobat în decembrie un pachet de arme pentru Taiwan în valoare de 11 miliarde de dolari. Un alt pachet, de aproximativ 14 miliarde de dolari, a fost amânat.

Trump a descris anterior vânzările de arme către Taiwan drept un posibil instrument de negociere cu Beijingul. În discuțiile private de la Casa Albă de săptămâna trecută, Xi i-ar fi cerut lui Trump să se opună independenței Taiwanului, potrivit presei de stat chineze.

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