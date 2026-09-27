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Operațiune antiteroristă lângă o bază RAF folosită de armata americană. 85 de locuințe au fost evacuate

Cinci bărbați au fost arestați în Marea Britanie, fiind suspectați inclusiv de pregătirea unui act terorist, în cadrul unei ample operațiuni de securitate desfășurate duminică în apropierea bazei RAF Fairford, din Gloucestershire, folosită de mult timp și de forțele militare americane.
Operațiune antiteroristă lângă o bază RAF folosită de armata americană. 85 de locuințe au fost evacuate
Sursa foto: captură video Facebook/Truthhurts101uk
Oana Antipa
27 sept. 2026, 16:52, Știri externe
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Poliția antiteroristă conduce ancheta, în timp ce specialiștii armatei britanice în dezamorsarea dispozitivelor explozive examinează mai multe vehicule. Autoritățile au instituit un perimetru de securitate de 400 de metri și au evacuat 85 de locuințe, potrivit informațiilor transmise de BBC.

Cinci suspecți, anchetați pentru pregătirea unui act terorist

Cei cinci bărbați au fost reținuți inițial sub suspiciunea comiterii unor infracțiuni prevăzute de legislația privind explozibilii. Ulterior, poliția antiteroristă a anunțat că aceștia au fost arestați suplimentar sub suspiciunea pregătirii unui act terorist. Ei se află în continuare în custodia autorităților.

Comisarul adjunct Vicki Evans, din cadrul Poliției pentru Combaterea Terorismului, a precizat că investigația se află într-o fază incipientă și că autoritățile încearcă să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului.

„Suntem în primele etape ale unei investigații, iar cinci bărbați rămân în custodie”, a declarat Evans, potrivit BBC. Ea a precizat că structurile antiteroriste lucrează împreună cu poliția locală pentru strângerea probelor și protejarea comunității.

Până în acest moment, autoritățile britanice nu au făcut publice identitatea sau cetățenia persoanelor arestate și nici nu au precizat existența unei eventuale motivații. Arestarea sub suspiciunea pregătirii unui act terorist nu echivalează cu stabilirea vinovăției.

Trei vehicule suspecte se îndreptau spre baza RAF

Operațiunea a început după ce poliția din Gloucestershire a primit, duminică, în jurul orei locale 00:45, un apel referitor la „trei vehicule suspecte” care se deplasau în direcția RAF Fairford.

Chestorul principal Richard Ocone a declarat că anchetatorii încearcă în continuare să determine natura exactă a incidentului.

„Lucrările pentru stabilirea naturii complete a incidentului sunt în desfășurare”, a spus oficialul, precizând că poliția din Gloucestershire cooperează îndeaproape cu structurile antiteroriste.

Autoritățile au instituit o zonă de securitate cu o rază de 400 de metri în jurul vehiculelor examinate. Un număr de 85 de gospodării au primit ordin de evacuare, iar un centru de agrement a fost pus la dispoziția persoanelor care nu aveau posibilitatea de a se adăposti la rude sau prieteni.

Ocone le-a cerut oamenilor să evite speculațiile până când anchetatorii vor stabili exact ce s-a întâmplat.

Roboți ai geniștilor, trimiși să verifice vehiculele

La operațiune participă și o echipă de geniști a armatei britanice. Imagini filmate din elicopter arată un robot telecomandat deplasându-se în apropierea unor autoutilitare albe staționate în zonă.

O sursă din domeniul apărării a declarat pentru BBC că echipa Explosive Ordnance Disposal a armatei continua operațiunile, în timp ce poliția militară britanică sprijinea forțele civile în asigurarea perimetrului.

BBC precizează însă că poliția nu confirmase, la momentul relatării, că vehiculele surprinse în imaginile aeriene erau exact cele aflate în centrul investigației.

RAF Fairford, utilizată de forțele americane

RAF Fairford este o bază a Royal Air Force din Gloucestershire și este utilizată de mult timp drept locație operațională avansată de forțele militare ale Statelor Unite. Forțele Aeriene americane au transmis, în contextul incidentului, că rămân vigilente.

Perimetrul de securitate instituit de autorități a fost extins în cursul zilei astfel încât să includă și baza RAF Fairford, iar persoanele aflate în apropierea instalației militare au fost îndepărtate din zonă.

Incidentul intervine într-un climat de securitate tensionat în Europa, însă autoritățile britanice nu au atribuit public, până în acest moment, cazul vreunui stat, grup sau organizații și nu au anunțat o posibilă țintă a suspecților.

Ancheta antiteroristă este în desfășurare, iar autoritățile britanice au subliniat că prioritatea imediată este stabilirea naturii incidentului și menținerea siguranței populației din zonă.

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