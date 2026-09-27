O misiune pentru salvarea animalelor s-a transformat într-o tragedie în România. Două femei britanice și opt câini au murit

Allison Condon, în vârstă de 61 de ani, și Rachael Harvey-Purkiss, de 41 de ani, au murit în urma coliziunii în care au fost implicate microbuzul înmatriculat în Marea Britanie în care se aflau, două camioane și o autoutilitară. Opt dintre câinii transportați au murit, de asemenea, relatează publicația The Telegraph.

Accidentul s-a produs în apropiere de Vălișoara

Cele două femei colaborau cu organizația britanică Homeward Bound și veniseră în România pentru a prelua câini abandonați care urmau să fie transportați în Franța.

Accidentul s-a produs joi, în jurul orei 11:00, la periferia localității Vălișoara din Caraș-Severin, în apropierea frontierei României cu Serbia.

Echipajele medicale ajunse la locul accidentului nu au mai putut salva cele două femei, decesul acestora fiind constatat la fața locului.

Microbuzul cu numere britanice ar fi pătruns pe sensul opus de mers și s-ar fi izbit frontal de un camion.

În urma impactului, camionul ar fi intrat într-un al doilea vehicul de mare tonaj, iar microbuzul a rămas prins între cele două. Ulterior, o autoutilitară care circula în spatele celui de-al doilea camion a intrat în vehiculele deja implicate în accident.

Șoferii celorlalte trei vehicule au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Poliția continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Zece câini erau transportați spre Franța

Claire Dalton, o apropiată a celor două femei, a relatat că acestea transportau zece câini salvați, care urmau să ajungă în siguranță în Franța. Opt animale și-au pierdut viața în accident.

Cel puțin unul dintre câini ar fi supraviețuit, potrivit fiicei lui Allison Condon.

„Trebuia să fie o aventură frumoasă, care să ducă niște câini către viața la care visau”, a transmis Sammie Condon, fiica femeii de 61 de ani, citată de publicația britanică.

Aceasta le-a mulțumit oamenilor pentru sprijinul și mesajele primite după tragedie.

„Trebuia să fie o călătorie a speranței”

Homeward Bound le-a descris pe cele două voluntare drept „două diamante rare și frumoase”, subliniind implicarea lor în salvarea animalelor.

„Inimile lor erau pline doar de dragoste și grijă pentru animale”, a transmis organizația într-un mesaj publicat pe Facebook.

Claire Dalton a povestit, la rândul său, că cele două femei erau prietene apropiate și că misiunea lor avea drept obiectiv mutarea celor zece animale într-un loc sigur.

„Trebuia să fie o călătorie a speranței. Niciunul dintre noi nu și-ar fi putut imagina că se va termina astfel”, a scris aceasta.

Allison Condon era din Northamptonshire, iar Rachael Harvey-Purkiss din Essex.

Autoritățile britanice spun că sunt pregătite să ofere asistență

Un reprezentant al Ministerului britanic de Externe a declarat pentru The Telegraph că instituția nu fusese contactată pentru acordarea de asistență în acest caz.

Oficialul a precizat însă că personalul consular britanic este pregătit să ofere sprijin cetățenilor britanici aflați în străinătate.

Ancheta autorităților române privind cauzele exacte ale accidentului este în desfășurare.