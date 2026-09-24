Accident grav în Caraș-Severin: Două femei au murit după un impact între un microbuz și două TIR-uri. Traficul este blocat complet pe DN 6

„În urmă cu puțin timp, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, în afara localității Vălișoara. Din primele verificări efectuate la fața locului, în accident au fost implicate două autotrenuri și un microbuz. Din nefericire, în urma impactului, două femei, aflate în microbuz, au decedat”, se arată în informarea emisă de Inspectoratul de Poliție Județean Caraș Severin.

Traficul rutier pe tronsonul respectiv al DN 6 a fost paralizat în totalitate. Echipajele de poliție dirijează autovehiculele pe o rută alternativă, pe drumul județean DJ 608C, prin localitățile Bucoșnița și Petroșnița.

Polițiștii continuă cercetările pentru a determina cu exactitate circumstanțele în care s-a produs evenimentul.

„Le recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren, să circule cu prudență și să manifeste răbdare în zona afectată”, mai transmit autoritățile.