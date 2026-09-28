Scandal politic în Ungaria. Imunitatea parlamentară ridicată pentru premierul Péter Magyar și doi foști miniștri ai lui Orbán

Péter Magyar, acuzat că a aruncat în Dunăre telefonul unui bărbat

Procurorii îl anchetează pe Magyar sub suspiciunea comiterii unei infracțiuni minore de furt, după ce acesta ar fi luat telefonul mobil al unui bărbat în timpul unei altercații într-un club de noapte și l-ar fi aruncat în Dunăre, în iunie 2024, cu aproape doi ani înainte ca partidul său să câștige detașat alegerile și să îl înlăture de la putere pe fostul premier populist Viktor Orbán.

Magyar a negat că fapta sa ar constitui furt și a catalogat cazul, în care prejudiciul este estimat la puțin peste 300 de dolari, drept motivat politic, potrivit The Independent.

El i-a criticat, de asemenea, pe procurori pentru că au solicitat ridicarea imunității sale în același timp cu cea a doi foști miniștri din perioada guvernării Orbán, ale căror presupuse infracțiuni implică folosirea necorespunzătoare a unor zeci de milioane de dolari din fonduri publice și primirea unor mite în valoare de alte milioane de dolari.

Înaintea votului, Magyar le-a spus parlamentarilor: „Nu am comis o infracțiune, îmi asum responsabilitatea pentru toate acțiunile mele”.

„Oricine nu are nimic de ascuns vine în față și vorbește deschis”, a mai spus el, referindu-se la solicitarea sa anterioară ca partidul său să voteze pentru ridicarea imunității.

Ce presupune ridicarea imunității parlamentare

Imunitatea parlamentarilor, o practică întâlnită în democrațiile europene, este menită să protejeze aleșii de persecuția politică, astfel încât aceștia să își poată exercita atribuțiile și să își exprime opiniile fără teama de a fi arestați sau dați în judecată de guvern.

Fostul guvern de dreapta condus de Orbán a încercat să obțină ridicarea imunității lui Magyar atunci când acesta era europarlamentar, însă Parlamentul European a refuzat în mod repetat.

Doi foști miniștri ai lui Orbán, vizați în anchete privind fonduri publice

Parlamentarii au votat luni și suspendarea imunității a doi foști miniștri din guvernul Orbán, suspectați, în două cazuri distincte, de gestionarea frauduloasă a 17,3 miliarde de forinți (53,6 milioane de dolari) din fonduri publice și de acceptarea unor mite și comisioane ilegale în valoare de peste 12 miliarde de forinți (37,2 milioane de dolari).

Cazurile îi vizează pe unii dintre cei mai importanți oficiali ai guvernului Orbán implicați în infracțiuni investigate în prezent sub administrația lui Magyar, în cadrul unui amplu demers de identificare a ceea ce guvernul descrie drept ani de fraudă masivă și deturnare a fondurilor publice în timpul guvernării lui Orbán.

Fostul ministru al Culturii, acuzat că a deturnat 53,6 milioane de dolari

Parlamentul a ridicat luni imunitatea lui Balázs Hankó, fost ministru al Culturii în guvernul Orbán, despre care procurorii susțin că ar fi supervizat folosirea necorespunzătoare a aproximativ 53,6 milioane de dolari din Fondul Național pentru Cultură al Ungariei.

Procurorii susțin că Hankó a intervenit personal pentru atribuirea unor fonduri ale instituției, destinate sprijinirii proiectelor culturale, pe baza unor considerente politice și pentru acoperirea costurilor de campanie ale partidului Fidesz al lui Orbán înaintea alegerilor din aprilie.

Fostul ministru al Dezvoltării, suspectat că a primit peste 37 de milioane de dolari

Procurorii îl suspectează, de asemenea, pe Miklós Seszták, fost ministru al Dezvoltării în guvernul Orbán, că ar fi primit mită și comisioane ilegale în valoare de peste 37,2 milioane de dolari în legătură cu achiziții de vehicule derulate prin compania națională de autobuze a Ungariei, precum și cu proiecte de construcții finanțate de stat.

Parlamentarii Fidesz și ai partidului aliat Creștin-Democrat nu au participat la votul de luni, calificând acuzațiile formulate împotriva parlamentarilor lor drept „tiranie politică” a guvernului lui Magyar.

Niciunul dintre parlamentarii cărora le-a fost ridicată imunitatea nu a fost pus sub acuzare.