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Blocaj politic în Suedia după alegeri. Social-democrații nu pot forma un guvern: Nu există nicio posibilitate

Lidera Partidului Social Democrat din Suedia, Magdalena Andersson, a anunțat luni că își va depune mandatul de premier după ce nu a reușit să coalizeze o majoritate. Deși social-democrații au obținut majoritate în urma alegerilor, Partidul Stângii a decis susținerea unui alt candidat.
Blocaj politic în Suedia după alegeri. Social-democrații nu pot forma un guvern: Nu există nicio posibilitate
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
28 sept. 2026, 12:37, Știri externe
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„Desigur, iau în serios mesajul Partidului de Stânga și, pe baza acestuia și a discuțiilor pe care le-am purtat, pot concluziona că, în prezent, nu există nicio posibilitate ca eu să formez un guvern”, a declarat Magdalena Andersson, într-o conferință de presă, potrivit Reuters

Decizia Magdalenei Andersson vine după ce Partidul de Stânga a anunțat că va susține un candidat al Partidului Moderat pentru funcția de președinte al Parlamentului, ceea ce, potrivit liderei social-democrate, îi complică încercarea de a forma un guvern.  

Candidatul susținut de stânga este Andreas Norlén, președintele parlamentului. 

Alegerile pentru cele 349 de locuri din Riksdag (parlamentul suedez) au avut loc duminică, 13 septembrie, iar Autoritatea Electorală a anunțat că în urma scrutinului, blocul de centru-stânga a obținut 176 de mandate  și blocul de centru-dreapta a câștigat 173 de locuri. 

În urma deciziei lui Andersson, președintele Parlamentului va încredința unui alt lider de partid misiunea de a încerca să formeze un guvern. 

Printre posibilii candidați se află premierul în exercițiu și liderul conservator Ulf Kristersson. 

Suedia nu este la prima perioadă de negocieri dificile pentru formarea unui guvern. După alegerile din 2022, partidele au avut nevoie de 37 de zile pentru a ajunge la formarea unui Executiv, în timp ce, după scrutinul din 2018, procesul a durat 134 de zile.  

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