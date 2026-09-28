PSD nu va vota Guvernul Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu: Nu cedăm la șantaj politic

„Nu vom vota guvernul Bolojan de rit nou. Se cheamă Mureșan, dar e condus de acest Siegfried Vasile Mureșan. Deci rămâne cum am stabilit și în ședințele anterioare”, a declarat luni Sorin Grindeanu.

El spune că PSD nu cedează „șantajului politic”.

„Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiul public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament”, a adăugat liderul social-democrat.

Conform acestuia, PSD își reafimră dorința de a guverna.

„Urmarea acestui vot de miercuri, care va duce la picarea guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna”, a spus Grindeanu.

El mai declară că programul de guvernare a fost primit cu cinci minute înainte de ședința Comitetului Politic Național și că acesta este o „insultă la adresa logicii economice”.

Sorin Grindeanu spune că programul nu conține niciun fel de politică publică sau vreo măsură de reducere a sărăciei.