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Grindeanu: AUR este partidul care „i-a ținut în funcție pe Bolojan și pe ceilalți”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reluat luni acuzațiile la adresa AUR, susținând că partidul condus de George Simion este cel care l-a menținut în funcție pe Ilie Bolojan. Liderul PSD consideră că decizia AUR de a nu participa la votul pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan reprezintă „încă o dovadă” în acest sens.
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Maria Miron
28 sept. 2026, 11:46, Politic
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„Aș interpreta această absență, până la urmă, a celor de la AUR, și din comisii, și din plen, ca încă o dovadă, dacă vreți, mai ales văzând anunțul de dimineață, cum negociază AUR cu toată lumea, încă o dovadă că cel care i-a ținut în funcție până acum pe Bolojan și pe restul sunt cei de la AUR”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a făcut referire la decizia AUR de a nu participa la votul pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan și la mesajul transmis luni dimineață de George Simion, care s-a declarat deschis la discuții cu toate partidele pentru formarea unui guvern.

PSD va asigura cvorumul, dar va vota împotriva Guvernului Mureșan

Grindeanu a confirmat, după ședința Comitetului Politic Național al PSD, că social-democrații nu vor vota Guvernul condus de Siegfried Mureșan. Liderul PSD a anunțat însă că le va propune parlamentarilor partidului să fie prezenți în sala de plen și să asigure cvorumul necesar desfășurării votului.

„Propunerea pe care le-o voi face colegilor mei este să fim în sală, pentru că altfel nu va fi cvorum. Altfel prelungim, având în vedere anunțul celor de la AUR, momentul în care va exista acest vot negativ”, a spus Grindeanu.

El a precizat că parlamentarii social-democrați vor participa și la audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan și vor pune întrebări fiecărui candidat.

Grindeanu a mai acuzat AUR că îl menține pe Bolojan în funcție

Grindeanu a mai făcut această acuzație în luna iulie, când susținea că AUR îl „ține în funcție” pe Ilie Bolojan după ce parlamentarii partidului nu au asigurat voturile necesare pentru învestirea unui alt guvern.

AUR a susținut public că nu votează un guvern din care nu face parte. George Simion și-a reafirmat poziția și la consultările de la Palatul Cotroceni din septembrie.

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