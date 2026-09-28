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Premierul desemnat Siegfried Mureșan: „e nevoie de un control parlamentar puternic al serviciilor secrete”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost întrebat, în direct în timpul unui interviu, cum vede relația viitorului Guvern cu serviciile de informații. Discuția a apărut după intervenția unui ascultător, care a susținut că întreruperea transmisiei postului ar putea avea legătură cu întrebarea adresată.
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Victor Dan Stephanovici
28 sept. 2026, 08:16, Politic
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Mureșan a spus că își dorește ca serviciile de informații să își îndeplinească atribuțiile fără să depășească acest rol. „Eu vreau ca serviciile de informații să-și facă treaba, nimic mai mult și nimic mai puțin. Și rolul lor e să protejeze oamenii, să protejeze cetățenii”, a declarat în interviul de la DigiFM premierul desemnat. El a susținut că este necesar un control parlamentar puternic asupra serviciilor de informații.

Mureșan vrea un control parlamentar asupra serviciilor

Premierul desemnat a spus că parlamentarii trebuie să exercite un control independent asupra activității serviciilor, în același mod în care Parlamentul controlează Guvernul. „Pentru asta e nevoie de un control parlamentar puternic al serviciilor, ca parlamentari serioși, în mod independent, să controleze aceste servicii”, a afirmat Mureșan.

El a legat necesitatea controlului parlamentar de transparență și de încrederea publică. „E nevoie de transparență în ceea ce privește activitatea lor, fiindcă dacă această transparență nu există, este o sursă de neîncredere în aceste servicii”, a spus premierul desemnat.

Mureșan a mai vorbit despre necesitatea unor reguli clare pentru ofițerii de informații. Potrivit declarației sale, programul de guvernare include măsuri referitoare la controlul parlamentar și la activitatea ofițerilor serviciilor.

„Am introdus în programul de guvernare control puternic parlamentar al serviciilor și legislație clară privind agenții de informație ai serviciilor din presă, din biserică, de peste tot”, a precizat el. Mureșan a adăugat că trebuie să existe „o separație clară” între activitatea serviciilor și cea a altor entități publice.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a vorbit despre necesitatea unor reguli clare pentru ofițerii de informații. Imagine ilustrativă. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto

Ce a spus ascultătorul despre întreruperea transmisiei DigiFM

Întrebarea despre serviciile de informații a fost adresată de un ascultător din Bistrița, care a intervenit telefonic în emisiune. Acesta a reclamat faptul că, după ce Mureșan a început să vorbească, transmisia DigiFM ar fi fost întreruptă.

„După două minute după ce a început să vorbească destul de transparent, coerent, eficient din toate punctele de vedere, emisia dumneavoastră a DigiFM a fost întreruptă”, a afirmat ascultătorul.

El a spus că, în momentul în care a intrat în direct, nu îl mai putea auzi pe Mureșan și a sugerat că ar fi putut exista o intervenție asupra transmisiei. „Mie mi se pare că există o interferență. Cineva a intervenit și ne-a oprit emisia”, a declarat acesta. Tema controlului parlamentar și a separării dintre serviciile de informații și alte domenii publice apare și în programul de guvernare prezentat de PNL.

Sursa video: DigiFM

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