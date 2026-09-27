Cum vrea Siegfried Mureșan să-i convingă pe românii din străinătate să se întoarcă acasă. Ce le promite premierul desemnat

Siegfried Mureșan susține că revenirea românilor din diaspora depinde în primul rând de condițiile pe care România va reuși să le ofere, nu doar de acordarea unor stimulente financiare.

Într-un mesaj publicat duminică pe Facebook, premierul desemnat afirmă că românii au ales să plece peste hotare în căutarea unei vieți mai bune și că simpla acordare a unor prime sau granturi nu îi va convinge să revină.

În viziunea sa, România trebuie să ajungă să le ofere condiții comparabile cu cele pe care le-au găsit în statele în care s-au stabilit: servicii publice funcționale, salarii atractive și o administrație eficientă.

„Se vor întoarce când vor găsi în România ceea ce au găsit în țările în care trăiesc: spitale care funcționează, locuri de muncă bine plătite și un stat eficient, care îi respectă”, a transmis Mureșan.

Premierul desemnat vorbește, în acest context, despre construirea unei țări în care succesul profesional și personal să poată fi obținut prin muncă.

Ghișeu digital și recunoașterea mai rapidă a diplomelor

Programul de guvernare pregătit de echipa lui Mureșan ar urma să includă mai multe măsuri adresate direct românilor care vor să revină în țară.

Una dintre acestea este crearea unui ghișeu unic digital prin intermediul căruia să poată fi rezolvate formalitățile necesare revenirii în România.

O altă măsură vizează accelerarea procedurilor de recunoaștere a diplomelor și calificărilor profesionale obținute în străinătate, astfel încât cei reveniți să poată intra mai ușor pe piața muncii.

Planul include și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, dar și pentru românii din diaspora care vor să deschidă o afacere după revenirea în țară.

Microcredite și granturi pentru cei care investesc în România

Mureșan anunță și instrumente financiare dedicate celor care vor să investească după întoarcerea acasă. Printre acestea se numără microcredite și granturi pentru inițierea sau dezvoltarea unor afaceri în România.

Un capitol separat ar urma să vizeze copiii familiilor care revin din diaspora, pentru care premierul desemnat promite măsuri de sprijin, fără a detalia în mesajul publicat mecanismele concrete prin care acestea vor fi acordate.

Siegfried Mureșan avertizează însă că programele dedicate diasporei nu pot substitui reformele structurale de care România are nevoie.

Potrivit acestuia, obiectivul trebuie să fie crearea condițiilor în care românii plecați să își dorească să revină, descriind ținta drept o Românie „modernă, prosperă, dreaptă și sigură”.