„Misiune pentru România”. Mihai Dimian anunță ce vrea să schimbe în Educație dacă ajunge ministru în Guvernul Mureșan

Cele șase priorități pentru învățământul preuniversitar

„Nu am revenit în România pentru a ocupa vreo funcție. M-am întors pentru a oferi tinerilor din România experiența și expertiza dobândite în străinătate”, a transmis Mihai Dimian, duminică, pe Facebook, prezentând mesajul pe care spune că i l-a adresat premierul desemnat Siegfried Mureșan, intitulat „Misiune pentru România”.

Pentru învățământul preuniversitar, Dimian indică șase priorități fundamentale.

„Să existe o participare efectivă și constantă a copilului la procesul de învățământ”, este prima dintre acestea.

A doua vizează ca participarea elevilor la procesul educațional să conducă la dobândirea de cunoștințe și la dezvoltarea unor competențe relevante și aplicabile în viață, societate și profesie.

Dimian propune, de asemenea, ca progresul educațional să fie evaluat obiectiv, pe baza unor standarde naționale și internaționale clare și comparabile, iar rezultatele să fie folosite pentru îmbunătățirea procesului de învățare și sprijinirea progresului fiecărui elev.

O altă prioritate este creșterea atractivității carierei didactice, consolidarea statutului și autorității profesionale a profesorului și profesionalizarea managementului educațional.

Pe listă se află și conectarea învățământului liceal cu piața muncii, cu sistemul de învățământ superior și cu profesiile viitorului.

A șasea prioritate vizează dezvoltarea învățământului în limbile minorităților naționale și asigurarea accesului copiilor români din diaspora și al etnicilor români de pretutindeni la educație și la învățarea limbii române.

Debirocratizare și digitalizare

Potrivit lui Dimian, realizarea acestor obiective presupune atât măsuri noi, cât și consolidarea reformelor deja începute și valorificarea investițiilor realizate prin PNRR și prin celelalte programe de investiții în educație.

Acestea ar urma să fie susținute prin „simplificarea, debirocratizarea și digitalizarea sistemului de învățământ”.

Ce propune pentru universități și cercetare

Pentru învățământul universitar și cercetare, prioritățile prezentate de Dimian includ creșterea participării, a echității sociale și a succesului în învățământul superior, precum și creșterea calității, performanței și relevanței socioeconomice a educației universitare.

El propune și creșterea atractivității carierei didactice și de cercetare, consolidarea statutului și autorității profesionale a profesorilor și cercetătorilor și modernizarea managementului universitar.

O altă direcție este „consolidarea României ca pol regional de cercetare și inovare”.

Internaționalizarea universităților românești, promovarea eticii, integrității și siguranței în mediul academic, precum și reducerea fragmentării sistemului de cercetare sunt prezentate drept direcții prioritare transversale.

Dimian precizează că nu este membru al vreunui partid politic.

„Nu am fost și nu sunt membru al niciunui partid politic. Am însă ocazia să prezint direcția în care cred și munca pe care sunt pregătit să o continuăm împreună. Le mulțumesc domnului Mureșan și Partidului Național Liberal pentru această oportunitate”, a transmis acesta.

Mihai Dimian spune că speră ca parlamentarii să susțină direcția propusă și să permită transformarea obiectivelor în rezultate pentru tinerii din România.