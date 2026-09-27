Peiu relatează cele trei episoade la care a participat în căderea Guvernului Bolojan. Ce spune despre Kimberly Guilfoyle

Mesajul lui Peiu vine în contextul relatărilor și comentariilor apărute în spațiul public privind o presupusă implicare americană în căderea Cabinetului Bolojan și, în particular, rolul atribuit ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Ann Guilfoyle. Peiu respinge o asemenea implicare.

Peiu: Conducerile PSD și AUR au decis depunerea moțiunii

„Cum a fost demis guvernul Bolojan și cine a contribuit la aceasta- episoade la care am participat direct”, își începe Petrișor Peiu mesajul publicat duminică pe Facebook.

Senatorul AUR susține că decizia privind inițierea moțiunii a fost luată de un grup restrâns din conducerile celor două formațiuni politice.

„Conducerea partidelor AUR și PSD (în total 5 persoane) au decis sa depună o motiune de cenzură in comun; Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat la acea întâlnire și nimeni nu a invocat-o”, afirmă Peiu.

Faptul că PSD și AUR au decis să pregătească împreună o moțiune de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan a fost anunțat public pe 27 aprilie. La acel moment, Marian Neacșu și Petrișor Peiu au fost desemnați să se ocupe de detaliile tehnice ale demersului.

„Eu împreună cu Marian Neacșu am redactat textul moțiunii”

Peiu afirmă că el și Marian Neacșu au fost cei care au redactat efectiv documentul parlamentar și susține că ambasadoarea americană nu a avut nicio contribuție.

„Eu împreună cu Marian Neacșu am redactat textul moțiunii de cenzură; Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat cu nicio idee, nu a scris niciun cuvânt și nici nu cred că a auzit vreodată de mine sau de dl Neacșu”, a scris liderul senatorilor AUR.

Implicarea directă a celor doi parlamentari în pregătirea moțiunii a fost făcută publică încă din aprilie, când Peiu și Neacșu au anunțat demersul comun PSD-AUR.

Moțiunea, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost depusă de parlamentari PSD, AUR și PACE – Întâi România și prezentată ulterior în plenul reunit.

Peiu invocă și votul celor 281 de parlamentari

Al treilea episod indicat de senatorul AUR este votul parlamentar prin care Cabinetul Bolojan a fost demis.

„În Parlament au votat peste 280 de deputați și senatori demiterea guvernului Bolojan; Kimberly Ann Guilfoyle nu se află printre ei”, a transmis Petrișor Peiu.

Moțiunea de cenzură a fost adoptată pe 5 mai cu 281 de voturi pentru, patru împotrivă și trei voturi anulate, ceea ce a dus la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Prin mesajul de duminică, Peiu respinge astfel ideea că Kimberly Ann Guilfoyle ar fi contribuit la procesul politic și parlamentar care a dus la căderea Cabinetului Bolojan.