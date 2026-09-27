Siegfried Mureșan, după dezvăluirile The Wall Street Journal: Votul, testul pentru PSD

„Domnul Sorin Grindeanu neagă astăzi vehement orice legătură cu acuzațiile din „The Wall Street Journal”.

Votul de săptămâna viitoare este cea mai bună ocazie pentru PSD și pentru Sorin Grindeanu să demonstreze că sunt buni români și că nu au fost motivați de interese străine în ceea ce privește guvernarea țării.

Vreau un parteneriat strâns cu fiecare stat membru al Uniunii Europene, cu Statele Unite ale Americii și cu toate democrațiile liberale din jurul lumii. Parteneriate pe picior de egalitate care să facă bine românilor”, transmite Siegfried Mureșan.

Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan sunt acuzați de trădare, după ce Ambasadoarea SUA în Grecia, o apropiată a lui Donald Trump, a declarat că SUA ar fi fost implicată în demiterea guvernului Ilie Bolojan, potrivit unei investigații Wall Street Journal.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins deja acuzațiile potrivit cărora ar fi avut o înțelegere cu partea americană pentru îndepărtarea guvernului Ilie Bolojan.

Grindeanu a susținut că demiterea fostului guvern a fost determinată de nemulțumirea românilor față de modul în care acesta a guvernat.