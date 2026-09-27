„Nu au murit eroii ca să dea alibiuri”. Atac dur al lui Radu Marinescu la adresa lui Dominic Fritz

Radu Marinescu nu iartă evenimentul de adio al lui Dominic Fritz de la Primăria Timișoara. „Nu au murit eroii ca să dea alibiuri”, scrie el.

„Întâmplător am văzut că dl Fritz organizează la Timișoara festivalul despărțirii de primărie, un exercițiu cu public cu iz maoist, de convertire într-un fel de triumf a pierderii ignobile a funcției pentru abateri de integritate.

Ca face spectacol din conflictul său de interese este problema dansului și a celor care gusta sau adera, unii chiar ditirambic, la asemenea show îndoielnic.

Însă ca dl Fritz pune acest miting de adio personal sub semnul simbolic al Revoluției timișorene e o problemă a tuturor.

Pentru ca e o ofensă.

Nu au murit eroii ca să dea alibiuri sau detergent înălbitor conflictului intereselor dlui Fritz cu funcția publică.

Iar faptul că dânsul se laudă că a gestionat bine serviciile publice, apa, asfaltul, spațiile verzi etc în Timișoara nu-l face egal sau macar comparabil acestor titanice sacrificii.

O despărțire sobră, în sac și cenușă biblice , era mai adecvată”, a postat Radu Marinescu.

Președintele USR, Dominic Fritz, a transformat evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă”, organizat duminică, într-un mesaj de mobilizare politică înaintea încetării mandatului său de primar.