Dominic Fritz ridică miza după pierderea mandatului: „Dacă va fi nevoie ca România să treacă prin alegeri anticipate, vom merge”

Fritz a declarat că nu intenționează să se retragă și a anunțat că obiectivul USR este formarea unui guvern fără PSD și AUR, inclusiv în urma unor alegeri anticipate, dacă se va ajunge la acest scenariu.

Evenimentul are loc la șase ani de la alegerile locale din 2020, când Fritz a câștigat pentru prima dată Primăria Timișoara, și cu trei zile înainte de momentul la care urmează să-și piardă mandatul. Fritz a prezentat experiența administrației sale drept o demonstrație că modelul politic promovat de USR poate fi extins la nivel național.

„Nu este un rămas bun, că nu plec nicăieri”

„Dragi Timișoreni, dragi prieteni, să înțelegem foarte clar ce nu este acest discurs. Nu este un rămas bun, că nu plec nicăieri. Nu este nici măcar un bilanț, pentru că suntem abia la jumătatea mandatului pe care mi l-au încredințat timișorenii acum 2 ani, pentru a două oară”, și-a început Fritz discursul.

Liderul USR a spus că nu dorește ca susținătorii săi să transforme ultimele zile de mandat într-un moment de lamentare și a susținut că principala moștenire a celor șase ani de administrație este demonstrarea posibilității schimbării.

„Nu vreau nici să petrecem aceste zile lamentându-ne pentru ceea ce ni se întâmplă sau pentru ceea ce ni se ia, pentru că în ultimii șase ani am construit împreună ceva ce nimeni nu ne mai poate lua. Dovada că lucrurile se pot schimba. Când a început aventura noastră, foarte mulți oameni ne-au spus că ceea ce încercăm este imposibil”, a declarat Fritz.

El a admis că administrația sa a făcut greșeli și că unele proiecte au avansat mai lent decât și-ar fi dorit, dar a susținut că Timișoara a demonstrat că administrația publică poate funcționa după alte reguli.

Fritz: Mandatul se termină din cauza unei „majorități politice toxice”

Dominic Fritz a abordat apoi direct pierderea mandatului și a acuzat PSD și AUR că se află în spatele modificării legislative care produce acest efect.

„Nu este o zi normală. Mulți mi-ați spus că sunteți revoltați. Pentru că mandatul pe care voi, timișorenii, mi l-ați dat în 2020 și în 2024 nu se termină pentru că timișorenii s-ar fi răzgândit”, a afirmat liderul USR.

„Se termină pentru că o majoritate politică toxică pentru România a decis să întrerupă, brutal și și neconstituțional, indiferent ce spun ăștia cinci de la CCR, cea ce oamenii au început prin vot și de aceea evident că nu-mi este indiferent că mandatul meu se termină în felul acesta. Am văzut o nedereptate uriașă făcută în primul rând, nu mie, ci în primul rând timișorenilor mei, pentru că ei au votat. Și da, mi-am dorit să-mi continui munca de primar, să mă dovedesc vrednic de încrederea primită”, a continuat Fritz.

Curtea Constituțională a stabilit, cu majoritate de voturi, că prevederea referitoare la încetarea de drept a mandatului în cazul persoanelor pentru care fusese constatată definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese este constituțională.

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv, în 18 iunie, că Fritz s-a aflat în conflict de interese, menținând hotărârea Curții de Apel Timișoara. Instanța supremă a reținut că acesta a participat la emiterea unui act administrativ care procura beneficii unui creditor al său din campania electorală. Fritz a contestat interpretarea cazului și a anunțat că se va adresa CEDO.

„Au putut să-mi încheie mandatul de primar, dar nu pot să-mi încheie misiunea”

Fritz a insistat că pierderea funcției de primar nu va însemna retragerea sa din viața politică.

„Au putut să-mi încheie mandatul de primar, dar nu pot să-mi încheie misiunea. Și de aceea, dacă am vorbit de liniște pe care o simt, nu vorbesc despre acea liniște care te relaxează. Care te face să te odihnești”, a spus președintele USR.

„Eu vorbesc despre liniștea care îți dă focus să te lupți. Dacă cineva și a imaginat că scoțându-mă pe mine din primăria Timișoara mă scoate din lupta, atunci nu a înțeles nimic despre mine. Și dacă cineva crede că USR se va da bătut, atunci se înșeală amarnic”, a continuat Fritz.

Fritz mută discursul de la Timișoara la lupta pentru guvernare

Președintele USR a legat explicit situația sa de obiectivele politice naționale ale partidului și a prezentat Timișoara drept punctul de plecare pentru o ofensivă politică la nivelul întregii țări.

„E clar însă, dragi prieteni și colegi, dacă pot să fac asta cu legi făcute la București, atunci lupta nu poate să se termine la Timișoara. Dimpotrivă, ceea ce am învățat aici trebuie dus mai departe”, a declarat Fritz.

El a respins apoi atât modelul politic reprezentat, în opinia sa, de PSD, cât și alternativa AUR, pe care a calificat-o drept extremistă. Aceste caracterizări reprezintă poziția politică exprimată de liderul USR.

„Vom lupta pentru un guvern fără PSD, fără aur”

Fritz a formulat apoi explicit obiectivul politic al partidului pe care îl conduce.

„Și tocmai de aceea vreau să spun limpede, fără formule complicate, fără echivoc care este obiectivul nostru politic. Vom lupta pentru un guvern fără PSD, fără aur, fără zboruri de lux, fără scandaluri de galerie, fără spectacolul penibil prin care prietenii lui Grindeanu încearcă să ascundă cum își umplu cutiile de pantofi pentru o viață de lux. Nu la toate aceste lucruri! Nu! Și pentru că sunt și televiziunile aici, dacă există posibilitatea democratică să construim o astfel de majoritate acum, vom lupta pentru ea acum”, a declarat președintele USR.

Fritz a spus că partidul este pregătit inclusiv pentru scenariul alegerilor anticipate.

„Dacă va fi nevoie ca România să treacă prin alegeri anticipate, vom merge în fața românilor, vom cere încrederea lor, vom lupta să câștigăm aceste alegeri, fie acum, fie în 2028. Să fie clar! Nu ne este frică de vot! Nu ne este frică de votul oamenilor și se pare că nu toți oameni politici pot să spună asta, că nu le este frică dacă ne uităm la PSD. Dar, cu siguranță, dacă vorbim de frică, nu ne este frică de toată mașinăria de intimidare pornită de sistem”, a afirmat Fritz.

„Da, vrem puterea”

Într-unul dintre cele mai directe pasaje ale discursului, Fritz a declarat că USR urmărește obținerea puterii politice, despre care a spus că trebuie folosită pentru schimbarea administrației și investiții în servicii publice.

„Și nu mi-e teamă să o spun, da, vrem puterea. Poate e ceva suspect. Nu vrem puterea pentru funcții, pentru mașini cu girofar, pentru sinecuri, consilii de administrație, pentru rude, amante, prieteni, pile”, a spus liderul USR.

„Și vrem puterea pentru ceea ce poți face cu ea atunci când nu o folosești pentru tine, când nu o folosești pentru gașca ta (…) Atunci poți folosi puterea pentru a construi școli și spitale în care oamenii sunt trătați cu demnitate. Vrem să folosim puterea pentru a face orașe în care tinerii să rămână, o administrație care să nu îi umilească pe cei care au nevoie de ea și un stat care să nu privească cetățeanul ca un suspect și contribuabilul ca pe un fraier”, a continuat Fritz.

„Timișoara a demonstrat că se poate. Acum e rândul României”

În ultima parte a discursului, Fritz a apelat la simbolistica Timișoarei și a Revoluției din 1989, afirmând că schimbările politice nu sunt rezultatul unui singur lider, ci al mobilizării unei comunități.

„Oameni, voi aici și mult mai mulți, oameni cât se poate de obișnuiți pot descoperi într-un anumit moment că au împreună mult mai multă putere decât credeau”, a afirmat acesta.

„Asta au descoperit timișorenii în 1989, în 2020, în 2024. Fiecare dintre noi e plin de slăbiciuni. Și eu sunt, dar împreună aceste slăbiciuni se transformă în forță și împreună suntem o forță de neoprit. Și astea nu sunt cuvinte inspiraționale aruncate așa, ci asta este explicația de ce am reușit și am dovedit în Timișoara în ultimii șase ani”, a continuat Fritz.

În final, președintele USR le-a cerut susținătorilor să rămână implicați politic și civic și să nu transforme pierderea mandatului său într-un motiv de retragere.

„Dar vă pot promite că eu nu mă opresc. Și faceți un pic de gălăgie dacă nici voi nu vă opriți. Dragi prieteni, implicați-vă în comunitate”, a spus Fritz.