Radu Miruță a primit „scrisoarea de misiune” pentru Apărare de la Siegfried Mureșan. Care sunt prioritățile

Radu Miruță, propus să conducă Ministerul Apărării în viitorul Guvern, a anunțat că a primit duminică de la premierul desemnat Siegfried Mureșan o „scrisoare de misiune” pentru portofoliul Apărării Naționale. Printre priorități se numără înzestrarea Armatei, producția de tehnică militară în România, apărarea împotriva dronelor și continuarea parteneriatelor cu SUA, UE și NATO.

Fostul ministru al Apărării spune că a regăsit în document o serie dintre programele începute în timpul mandatului său.

„Mă bucur să văd că direcțiile propuse de premierul desemnat pentru Ministerul Apărării continuă programele pe care le-am inițiat și le-am dus înainte în perioada mandatului meu”, a transmis Radu Miruță.

Printre priorități, înzestrarea Armatei și producția în România

Printre obiectivele enumerate de Miruță se află accelerarea înzestrării Armatei Române cu tehnică de luptă de ultimă generație, cu condiția ca achizițiile să fie legate de producția în România.

Pe listă se mai află modernizarea capabilităților aeriene și navale, precum și a infrastructurii militare.

Miruță menționează și digitalizarea și adaptarea Armatei la amenințarea reprezentată de drone, pe care o descrie drept „o prioritate impusă de realitățile de securitate din regiune”.

Miruță: Continuitatea programelor „nu este un moft”

În privința personalului Armatei, Miruță spune că în mandatul său au fost aduși 10.500 de militari noi.

Viitorul mandat ar urma să continue și parteneriatele militare ale României cu Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO.

„Continuitatea programelor care au lipsit atât de mult Armatei Române în domeniul apărării nu este un moft, ci o necesitate. România are nevoie ca aceste programe să meargă înainte, indiferent cine se află la conducerea ministerului, pentru că securitatea națională nu ține de un mandat, ci de un parcurs pe termen lung”, a transmis Miruță.

Acesta i-a urat succes lui Siegfried Mureșan „în această misiune”.

Premierul desemnat a depus sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Radu Miruță este nominalizat pentru Ministerul Apărării și urmează să fie audiat luni în comisiile parlamentare de specialitate.

Votul de învestitură pentru Guvernul Mureșan este programat miercuri, 30 septembrie.