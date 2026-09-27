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Elev la școala de șoferi, prins băut la volan în timpul orei de practică. Ce sancțiune a primit instructorul

Un elev al unei școli de șoferi din Giurgiu a fost depistat cu alcool în aerul expirat în timpul unei ore de pregătire practică. Polițiștii l-au testat, iar instructorul auto a fost amendat și a rămas fără permis pentru 90 de zile.
Elev la școala de șoferi, prins băut la volan în timpul orei de practică. Ce sancțiune a primit instructorul
Sursa foto: IPJ Giurgiu
Alexandra-Valentina Dumitru
27 sept. 2026, 13:49, Social
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Polițiștii din Giurgiu au oprit pentru control, duminică, în jurul orei 11.30, pe strada Dudului din municipiul Giurgiu, o mașină destinată școlarizării în vederea obținerii permisului de conducere.

La volan se afla un elev în vârstă de 43 de ani, din municipiul Giurgiu, care era însoțit de un instructor auto, în vârstă de 45 de ani, potrivit IPJ Giurgiu.

În urma controlului, polițiștii l-au testat pe elev cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere situația constatată, polițiștii au dispus sancționarea contravențională a instructorului auto, care a primit o amendă de 1.946,25 de lei. Totodată, acestuia i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile.

Poliția Giurgiu reamintește că instructorii auto poartă întreaga răspundere juridică pentru deplasarea vehiculului pe drumurile publice în timpul orelor de pregătire practică și că sunt luate măsuri în cazul încălcării normelor legale.

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