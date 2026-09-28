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Mureșan explică de ce nu a răspuns imediat la întrebarea referitoare la salariul minim și pensia minimă

Aflat în direct la Digi FM, premierul desemnat, Siegfried Mureșan a explicat de ce nu a răspuns imediat la întrebarea referitoare la Salariul minim și pensia minimă, primită în cadrul unei conferințe de presă.
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Daiana Rob
28 sept. 2026, 08:32, Politic
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„Întotdeauna, cu estimări, am fost extrem de precaut. Sigur, coșul mediu pentru o familie cu doi copii, spun instituțiile de statistică,e firesc să fie în jur de 11.000 de lei, dar întotdeauna am ezitat să fac astfel de evaluări”, a declarat Mureșan. 

Premierul desemnat a precizat că ulterior și-a dat seama cu privire la sensul întrebării.

„Și după aceea, în timp ce vorbeam, mi-am dat seama că oamenii voiau să știe, jurnaliștii aveau o întrebare legitimă, cât e salariul minim, cât e pensia minimă, și de aceea, la un moment dat, le-am spus că pensia minimă e 2.699 de lei net, salariul minim e 2.699 de lei net și pensia minimă 1.281 de lei net”, a declarat Mureșan. 

După ce realizatorii emisiunii au precizat că întrebarea referitoare la salariul minim ar putea să fi fost o întrebare-capcană, Mureșan a declarat că a făcut plinul la mașină cu o seară înainte.

Da, apropo, aseară am pus motorină la mașină, era 10,91 lei, motorina, benzina 9,99, și m-am uitat și zic, măi, să țin minte că poate mă întreabă cineva mâine dimineață, cu cât am pus motorină aseară. 10,91 lei a fost la pompă”, a declarat Mureșan. 

Sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, premierul desemnat a fost întrebat de trei ori care este valoarea salariului și a pensiei minime, evitând întrebarea, până când, într-un final, acesta să dea un răspuns clar.

Gestul a fost criticat de cetățenii de rând, care și-au exprimat nemulțumirea cu privire la faptul că premierul desemnat nu a răspuns imediat la întrebare.

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