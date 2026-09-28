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Siegfried Mureșan spune că nu a cerut timp de gândire când i-a fost propus postul de premier

Siegfried Mureșan spune că nu i-a cerut președintelui Nicușor Dan timp pentru a decide dacă acceptă funcția de premier, ci doar să discute despre pașii necesari pentru formarea viitorului Guvern. Mureșan afirmă că, după ce șeful statului a anunțat desemnarea, a scris în aproximativ un minut că acceptă funcția.
Siegfried Mureșan spune că nu a cerut timp de gândire când i-a fost propus postul de premier
Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
28 sept. 2026, 07:59, Politic
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Siegfried Mureșan a povestit luni dimineața, la Digi FM, cum s-au desfășurat evenimentele în ziua de 17 septembrie, atunci când președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier.

„M-a sunat președintele României cu aproximativ jumătate de oră înainte de ora la care era programat să facă anunțul. A fost pentru prima dată când președintele și cu mine discutaserăm despre formarea Guvernului. Partidul Național Liberal, alături de USR și UDMR, mă nominalizaseră cu 84 de zile înainte drept candidat”, a declarat premierul desemnat.

El a povestit că președintele l-a anunțat că va fi nominalizat.

„Eu am spus foarte bine, mulțumesc, dar aș dori să avem o discuție să vedem cum organizăm procesul, care sunt următorii pași, fiindcă mi s-a părut atunci și mi se pare și acum că este o chestiune extrem de serioasă. (…) Și președintele a spus, da, sigur, putem discuta, dar domnia sa a plecat în acea zi în Ucraina și apoi în Statele Unite și mi-a spus că discutăm la întoarcerea în țară a domniei sale. Și e lucrul pe care l-am și făcut”, a povestit Mureșan.

El a spus că „n-am avut nevoie nici de timp de răzgândire, nici de gândire” și că și-a asumat de la început această răspundere.

„Asta pe domnul președinte trebuie să îl întrebați”

Siegfried Mureșan susține că șeful statului nu l-a informat pe liderul PNL, Ilie Bolojan, despre nominalizare.

„Evident că eu l-am informat pe președintele partidului meu că așa este corect să-ți informezi partidul care te susține cu privire la ceea ce președintele României va face”, a spus Mureșan.

„Eu nu am spus că am nevoie de timp să mă gândesc sau așa, am spus mulțumesc și am spus haide să vedem cum organizăm acest proces”, a adăugat premierul desemnat.

Întrebat de unde a apărut în spațiul public informația că el a cerut timp de gândire, Siegfried Mureșan a spus: „Asta pe domnul președinte trebuie să îl întrebați”.

„Tocmai de aceea, la momentul la care președintele a ieșit și a făcut anunțul, la cinci și un sfert, eu am scris într-un minut că accept desemnarea, fiindcă pentru mine nu a fost niciodată o chestiune de da sau nu”, a mai spus Mureșan.

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